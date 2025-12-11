El gobernador Raúl Jalil, acompañado por parte de su equipo de gobierno, recibió a los representantes de las cámaras legislativas de la provincia para dialogar sobre la agenda parlamentaria prevista hasta fin de año.

En el encuentro se abordó la posibilidad de convocar a Sesiones Extraordinarias en los próximos días, con el objetivo de tratar proyectos vinculados al desarrollo minero en el territorio provincial, un sector estratégico para la economía catamarqueña.

Las autoridades coincidieron en la importancia de avanzar en un marco legislativo que acompañe el crecimiento de la actividad, brinde seguridad jurídica y permita seguir impulsando obras y políticas públicas que generen empleo y progreso en las comunidades.

Participaron de la reunión el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; los diputados Paola Fedeli, Juan Carlos Ledesma, Josefina Herr y Nicolás Zavaleta; los senadores Ramón Figueroa Castellanos, Guillermo Ferreyra, Carolina Casas y Romina Williams; y la asesora general de Gobierno, Mara Murua.