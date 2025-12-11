Este miércoles quedaron conformadas las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Los Altos, en un acto que contó con la presencia del intendente CPN Raúl Barot y funcionarios municipales.
Nuevas autoridades:
▪️ Presidenta: María Lobo Vergara
▪️ Vicepresidenta: Noelia Guzmán
▪️ Concejales: Carlos Olveira, Walter Santillán y Rodrigo Reinoso
El intendente Barot felicitó a los nuevos concejales y expresó:
“Hoy tienen la responsabilidad de trabajar para los vecinos y vecinas de la jurisdicción, acompañando al Ejecutivo Municipal para seguir transformando nuestros pueblos. Confío en que esta nueva etapa se construirá con diálogo, madurez política y una mirada puesta en el bienestar de cada comunidad. Es momento de dejar atrás diferencias y avanzar unidos por el crecimiento de Los Altos.”