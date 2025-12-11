En la tarde del miércoles, el CPN Raúl Barot asumió oficialmente su segundo mandato como intendente de Los Altos. La ceremonia se desarrolló en la Plaza San Martín y contó con la presencia de autoridades provinciales, locales y un gran acompañamiento de vecinos.

A las 20:00 horas tuvo lugar la ceremonia de jura, en la que Barot fue presentado por la presidenta del Concejo Deliberante, María Lobo Vergara.

Durante el acto se realizó la presentación oficial de los nuevos funcionarios que integrarán el equipo de gobierno en esta nueva etapa de gestión.

En su discurso, el intendente repasó los desafíos de su primera gestión y los avances alcanzados en distintas áreas:

“En estos cuatro años se vio el crecimiento y mejoramiento en salud, seguridad, desarrollo social, cultura e infraestructura. Tuvimos un hecho histórico con la visita, por primera vez, de un presidente. Luego afrontamos las dificultades que nos impuso la situación nacional, pero eso no impidió que sigamos avanzando. Hicimos mucho y queda mucho por hacer. Me comprometo en esta nueva gestión a seguir trabajando y construyendo el futuro de nuestros vecinos, en pos de la tranquilidad y el progreso de los pueblos de nuestra jurisdicción.”

Asimismo, instó a los nuevos funcionarios a trabajar unidos por el bien común de la comunidad.

Finalmente, Barot agradeció el respaldo del Gobierno provincial y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo de Los Altos durante este nuevo período de gestión