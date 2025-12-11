El Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle fue otro centro de devoción a la Pura y Limpia Concepción del Valle, durante las fiestas que se desarrollaron entre el 29 de noviembre y 8 de diciembre.

Fueron días de gracias en el lugar donde fue hallada la Sagrada Imagen, con la presencia de Jesús Eucaristía.

Bajo la coordinación del rector del Santuario, padre Santiago Granillo, se llevó adelante un programa con celebraciones litúrgicas y otras actividades, entre ellas culturales.

Como sucede cada año, servidores coordinados por las Hermanas del Huerto, que vienen de otras provincias, y los que habitualmente sirven en el Santuario de la Gruta atendieron a los hermanos peregrinos que llegaron a visitar a la Virgen.