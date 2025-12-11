En el encuentro se avanzó en la coordinación de puntos claves como los medicamentos de alto costo, talleres y capacitaciones, reciprocidad e interoperabilidad.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) participó de un nuevo encuentro del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) con el objetivo de avanzar en la planificación de una agenda estratégica de cara al 2026.

La reunión consistió en un espacio de intercambio de realidades provinciales, la búsqueda de estrategias comunes y la consolidación de una agenda federal. En este sentido, OSEP y el resto de obras sociales compartieron sus diagnósticos, con similitudes y diferencias según cada jurisdicción, y coincidieron en la necesidad de sostener líneas de trabajo coordinadas.

Al respecto, el director de OSEP, Leopoldo Marchetti, expresó: “Estos encuentros tienen un gran valor, nos permiten compartir información, conocer en profundidad las normativas de cada jurisdicción, resolver casos concretos y compararnos con otras obras sociales para aportar a una gestión más eficiente”. También destacó que las reuniones “aportan nuevas ideas y herramientas que fortalecen el sistema y repercuten directamente en beneficios para Catamarca y nuestros afiliados”.

La planificación del 2026 radicó en la necesidad de trabajar en la evaluación y buena administración de los medicamentos de alto costo. Asimismo, se adelantó que habrá una propuesta renovada de la Escuela de Gobierno de COSSPRA, que incluye capacitaciones y talleres destinados a equipos técnicos de las obras sociales.

Por otra parte, los referentes de las obras sociales del Consejo revisaron los avances vinculados a los sistemas estratégicos de su institución, entre ellos la reciprocidad, el Observatorio de Precios y el desarrollo de un tablero de datos que permitirá mejorar la interoperabilidad, fortalecer la transparencia y contar con información robusta para la toma de decisiones.

Finalmente, se aprobó la realización del V Congreso Nacional de COSSPRA 2026, con fecha y lugar a definir.