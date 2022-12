LIGA DE GRADUADOS – TORNEO CLAUSURA

CATEGORIA SENIOR :

A toda orquesta, la Liga de Graduados de Catamarca cerro su temporada deportiva del presente año, con la disputa de las finales del Torneo Clausura y posterior Cena de entrega de premios.

En lo deportivo, los Contadores A, que venían de dos subcampeonatos consecutivos secundado a los Profes A en el Apertura y el Anual, esta vez, en la final del Clausura la tercera fue la vencida frente a Educación Técnica. En un partido que domino desde el principio, impuso condiciones de arranque nomas tirándole una marca pegajosa a su hombre más desequilibrante, Abel Varela y eso determino la suerte del partido. Con un medio campo “livianito”, con mucha marca y movilidad los “numéricos” se hicieron dueños de la pelota y antes de los diez minutos ya se ponen en ventaja con una soberbia “vaselina” de Balbino Guerrero que entrando por izquierda deja sin chances a Raúl Pedraza, golero de los educadores. Y cerca del final de la etapa es Richard Cerutti quien estira las cifras con una aparición sorpresiva por derecha, a espaldas de su marcador.

En la segunda mitad la tónica del partido no cambia, los educadores no logran inquietar a Carlos Olima, arquero contable (que se quedó con el trofeo a la valla menos vencida, sumando un nuevo trofeo a su vitrina), ya que no consiguen alguien que tome la posta por Varela y no extraño que Contadores aumente las cifras. El tres a cero llega con un magistral tiro libre desde 25 metros que Rubén Giordani, con el “guante” de su pie derecho deposita la pelota en el ángulo superior derecho de Pedraza, espectador de lujo ante la sutileza de Giordani. Y ya sobre el cierre del partido es nuevamente Balbino Guerrero que mete el cuarto gol para terminar de decorar el resultado.

En el partido por el tercer puesto, y tras un festival de goles para todos los gustos, los Profes A terminan doblegando a los Profesores Terciarios en la definición desde el punto del penal tras una igualdad en tres tanto por bando en el tiempo regular de juego, tras una buena actuación de German “el dibu” Brastchi que contuvo los penales de Alberto Ovejero y Luis Villagrán.

La Copa de Plata quedo en poder de Policías que derroto a los Contadores B por dos tantos a cero con goles del Rafa Méndez y el artillero del torneo Carlos “Manzana” Vergara

Las posiciones finales quedaron de esta manera:

Torneo Clausura:

Copa de Oro:

Campeón Contadores A

Subcampeón Educación Técnica

Tercer puesto Profes A

Copa de Plata:

Campeón Policías

Subcampeón Contadores B

Goleador: Carlos Vergara (Policías)

Valla menos vencida Carlos Olima (Contadores)

Cena de entrega de Premios

Y para cerrar el año, la comisión directiva llevo adelante un agasajo a sus jugadores con una Cena que se llevo a cabo en las instalaciones del predio deportivo del Consejo de Ciencias Económicas en San Antonio. De la misma tomo participación el profesor Luis Robledo en representación de la secretaria de Deportes que hizo uso de la palabra para manifestar la intención de la Secretaria para acompañar todo tipo de evento serio, continuo y sin fines de lucro q ue se desarrollen en nuestra provincia y que lleven adelante una función social destinada a promover el deporte como factor de agente social para el mantenimiento de un buen estado de salud de la población.

También hicieron uso de la palabra el Prof. Daniel Lecco y el Técnico Ariel Rivero miembros de comisión directiva que resaltaron el nivel organizativo de una extenuante temporada deportiva y ambos hicieron hincapié en el excelente comportamiento de todos los jugadores que componen esta novel institución.

Este es el detalle de los premios que se entregaron durante la Cena:

PREMIACION 2022

TORNEO APERTURA:

COPA DE PLATA:

CAMPEON: ……………………………………. POLICIAS

SUBCAMPEON: ……………………………… PROFESORES TERCIARIOS

COPA DE ORO:

CAMPEON: PROFES/LIMAR

SUBCAMPEON: CONTADORES A

TERCER PUESTO: EDUCACION TECNICA

GOLEADOR: …………………………………….. GERMAN WERNER (CONTADORES B)

ARQUERO VALLA MENOS VENCIDA:…. HUMBERTO VALDEZ (PROFES/LIMAR)

TORNEO ANUAL:

COPA DE PLATA:

CAMPEON:…………………………………………….. POLICIAS

SUBCAMPEON:………………………………………. ED. TECNICA

COPA DE ORO:

CAMPEON:…………………………………………………. PROFES A

SUBCAMPEON:………………………………………….. CONTADORES A

TERCER PUESTO:……………………………………….. AGRONOMOS

GOLEADOR:……………………………………………… SERGIO GERSHANI (ED. TECNICA)

ARQUERO VALLA MENOS VENCIDA:…………. CARLOS SOSA (PROFES A)

TORNEO CLAUSURA:

COPA DE PLATA:

CAMPEON:…………………………………………………. POLICIAS

SUBCAMPEON:…………………………………………… CONTADORES B

COPA DE ORO:

CAMPEON:………………………………………………….. CONTADORES A

SUBCAMPEON:……………………………………………. EDUCACION TECNICA

TERCER PUESTO:…………………………………………. PROFES A

GOLEADOR:…………………………………………………. CARLOS VERGARA (POLICIAS)

ARQUERO VALLA MENOS VENCIDA:……………. CARLOS OLIMA (CONTADORES A)

También se entregaron las siguientes distinciones:

JUGADOR DESTACADO DE LA TEMPORADA:.. CARLOS VERGARA (POLICIAS)

ARBITRO DESTACADO DE LA TEMPORADA:…. HUGO TAPIA

Fuente: El Chasqui Digital