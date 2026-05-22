El ministro de Vivienda y Urbanización de Catamarca, Fidel Sáenz, reclamó una discusión profunda sobre la vivienda y el desarrollo urbano, expuso una mirada crítica sobre la situación habitacional del país y defendió el rol de la obra pública como motor del desarrollo.

“No hay horizonte de desarrollo, en el mundo, que pueda prescindir de una política de obra pública y habitacional”, afirmó el funcionario durante su análisis sobre el escenario nacional en las III Jornadas del Laboratorio del Hábitat Argentino realizadas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba.

En ese marco, Sáenz sostuvo que la crisis habitacional y la paralización de la obra pública en Argentina configuran “una situación de emergencia” que debe abordarse de manera integral y con una fuerte presencia del Estado.

El ministro consideró que el debate sobre el acceso a la vivienda volvió a ocupar un lugar central frente al contexto económico actual y destacó la importancia de generar espacios federales de intercambio entre provincias, universidades y especialistas.

Asimismo, remarcó que las políticas habitacionales no solo garantizan el acceso de las familias a una vivienda digna y asequible, sino que también tienen un impacto directo en la economía social, la generación de empleo, el crecimiento de las provincias y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Sáenz señaló además que las jornadas permitieron escuchar distintas experiencias y construir una reflexión colectiva sobre los nuevos desafíos urbanos y habitacionales que enfrenta el país.

El Laboratorio del Hábitat Argentino reúne a investigadores, docentes, especialistas y funcionarios vinculados a la gestión del hábitat de distintas provincias argentinas, con el objetivo de debatir los desafíos actuales del sector y analizar alternativas para el diseño de nuevas políticas públicas.