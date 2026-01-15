San Lorenzo cayó por 1-0 frente a Cúcuta de Colombia, en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, en su primer amistoso del año en el torneo de verano Serie Colombia. El Ciclón fue de mayor a menor, pagó caro la falta de eficacia y se fue con las manos vacías, tras el gol del venezolano Luifer Hernández. El próximo partido será frente a Cerro Porteño, este sábado a las 21.

En medio de la crisis institucional que vive el Ciclón, con Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva transitoria que comandará los destinos de San Lorenzo por los próximos meses y convocará a elecciones anticipadas para el próximo 30 de mayo, los de Boedo debutaron con el pie izquierdo en este 2026.

En un encuentro donde el entrenador Damián Ayude puso la mayoría de titulares, incluidos Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Alexis Cuello, pretendidos por River y Boca en este mercado de pases, San Lorenzo comenzó en el primer tiempo con una propuesta audaz, pero con el correr de los minutos se fue apagando.