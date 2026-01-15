El Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró este miércoles el 60° aniversario del Comunicado Conjunto Zavala Ortiz–Stewart, firmado el 14 de enero de 1966. Este documento representó un hito histórico, ya que fue la primera vez que el Reino Unido se comprometió formalmente a negociar con la Argentina la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.

Suscripto en Buenos Aires por el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y su par británico, Michael Stewart, el acuerdo estableció que ambas naciones debían avanzar “sin demora” por la vía diplomática. El objetivo central era alcanzar una solución pacífica a la controversia y garantizar que el conflicto no perjudicara de manera permanente las relaciones bilaterales entre ambos países.