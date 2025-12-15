A través de la Dirección de Odontología se articuló durante todo el año acciones de promoción y prevención junto a organismos sociales. Los niños de sexto año recibieron además kits de higiene bucal en el marco de un programa integral.

El Ministerio de Salud de la Provincia continúa desarrollando a lo largo del año diversas acciones orientadas a la prevención y promoción de la salud, con especial énfasis en el fortalecimiento de la atención primaria y el acceso equitativo a servicios esenciales. En ese marco, el equipo de la Dirección de Odontología viene articulando de manera sostenida con distintos organismos del Estado para mejorar la salud bucal de la población, especialmente en niños y niñas en edad escolar.

Durante los últimos días, concluyeron las actividades previstas para el presente año del programa «Juguemos, Aprendemos y Compartimos Nuestras Cosas», una iniciativa que se llevó adelante en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC) y que contó con el trabajo conjunto del Espacio de Desarrollo Integral (EDI) y la Dirección de Odontología. Estas acciones se inscriben dentro de una estrategia integral que busca combinar el cuidado de la salud con propuestas educativas y de acompañamiento social.

A lo largo del ciclo anual, el programa permitió acercar controles odontológicos, instancias de concientización y prácticas de prevención a niños y niñas de sexto año, tanto de la Capital como del interior provincial. Según se informó oficialmente, durante 2025 se brindó atención a más de 800 estudiantes, quienes además recibieron kits de higiene bucal compuestos por cepillo y pasta dental, con el objetivo de reforzar hábitos saludables desde edades tempranas.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la salud bucal constituye un componente fundamental del bienestar general y que su cuidado temprano resulta clave para prevenir enfermedades que pueden impactar en la calidad de vida a largo plazo. En ese sentido, subrayaron la importancia de promover controles periódicos, no solo para evitar la aparición de patologías bucales, sino también para favorecer el diagnóstico oportuno, lo que permite iniciar tratamientos a tiempo y reducir complicaciones futuras.

El trabajo articulado entre las áreas de Salud y Desarrollo Social permitió llegar a distintos sectores de la comunidad, integrando la atención sanitaria con espacios de contención y acompañamiento. Esta modalidad de abordaje interinstitucional es considerada estratégica para ampliar el alcance de las políticas públicas y garantizar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan.

Asimismo, desde la Dirección de Odontología remarcaron que la entrega de kits de higiene bucal cumple un rol central en la continuidad de los cuidados en el hogar, ya que facilita el acceso a elementos básicos y refuerza los mensajes preventivos trabajados durante las actividades. La iniciativa busca no solo intervenir de manera puntual, sino también generar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la incorporación de rutinas saludables en la vida cotidiana.