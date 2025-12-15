El Ministerio de Hacienda y Obra Pública comunica que el próximo viernes 19 de diciembre se acreditará en cuenta la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los agentes de organismos de la Administración Pública Provincial y docentes.

La posibilidad de unificar la fecha de pago a ambos segmentos fue coordinada con el agente financiero de la provincia, el Banco Nación Argentina a través de la Secretaría de Finanzas Públicas dependiente del ministerio, con miras a beneficiar a la familia catamarqueña a pocos días de las fiestas de navidad y fin de año.