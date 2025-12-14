UN GRAN MERCADO A CIELO ABIERTO EN EL PREDIO FERIAL

Más de 180 puestos con artesanías, objetos de diseño y decoración, indumentaria y productos regionales forman parte de la Feria del Patio Edición Navidad que abrió sus puertas este viernes en el Predio Ferial Catamarca, para celebrar las vísperas de las fiestas acercando a la comunidad regalos con identidad local.

Desde el escenario del Patio, y con el sol poniéndose en las sierras del Ambato, se realizó la apertura de la feria, con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, las secretarias de Gestión Cultural, Laura Maubecín y de Gestión Turística, Evangelina Quarín; y el secretario de Deportes, Guillermo Perna.

En la oportunidad, y como antesala del lanzamiento de la temporada de verano por parte de los distintos municipios en el escenario del Patio, se presentó un adelanto de la nueva campaña de promoción turística “El secreto mejor guardado”, con la que Catamarca reforzará su posicionamiento a nivel nacional en una gran apuesta que destaca su identidad, sus mejores escenarios y que invita a develar “su mejor secreto” a los visitantes.

El show de apertura estuvo a cargo de la compañía MBM que presentó la producción “Pulso Norte”, con más de 25 bailarines en escena y una puesta artística que recorrió la esencia de Catamarca en todos sus puntos cardinales, invitando a un viaje por algunos de los paisajes más emblemáticos y por la diversidad de escenarios y atractivos que ofrece la provincia.

El show de apertura combinó danza contemporánea, tango y folklore con un impactante despliegue que incluyó luces, acrobacias, telas, vértigo en altura y efectos de agua y fuego, generando un clima de impacto visual y emotivo que acompañó el acto inaugural de la feria.

“Estamos muy felices de poder culminar el año de esta manera, siendo opción para las familias catamarqueñas y para quienes nos visitan, brindando oportunidades a nuestros artesanos, diseñadores, emprendedores. Los invito a recorrer la feria y realizar sus compras para estas fiestas”, señaló la ministra Roldán.

La Feria del Patio continuará este sábado 13 y domingo 14, desde las 19 hs y hasta pasada la medianoche. Además del gran despliegue de stands se suman un sector gastronómico con variedad de food trucks y el escenario que seguirá presentando artistas y el lanzamiento de temporada de muchos municipios catamarqueños.

Programación

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE | desde las 19 hs

Music Boulevard

Municipalidad de Huillapima

Folk4

Municipalidad de SFVC

Municipalidad de Santa María

Loy Carrizo

Municipalidad de Los Varela

Carafea

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

Municipalidad de Belén

SVN

Municipalidad de Paclín

Ileana Martínez

Municipalidad de Las Juntas

Brindis Navideño

Valen Vargas