El ciclo de acústicos Lado B realizará el próximo sábado 20 de diciembre a las 20 hs, en CATA, Centro de Arte y Tecnología Aplicada, (Sarmiento 613), el último espectáculo del año con la presentación de la banda de rock andalgalense La NN.

La NN integrada por Shaggy Maidana, Martín Cecenarro, Diego Vallejos y Jorge Ramos, también integrada por Ricardo “Nury” Arias en sonido en vivo y Walter Mansilla en contenidos multimedia se formó en el verano de los años 2001-200. Desde sus comienzos ha compartido escenario con bandas a nivel nacional como La Renga, Carajo, Cielo Razzo, El Bordo, Mancha de Rolando, Saúl Blanch, entre otros.

Como banda tiene una activa presencia durante todo el año en distintos puntos de la provincia y del país, participando en distintos festivales de rock, fechas organizadas por otras bandas amigas y en proyectos artísticos en escuelas secundarias.

La última entrega del ciclo será propicia también para distinguir a las agrupaciones musicales, bandas y cantantes que formaron parte de Lado B durante toda la temporada 2025 como es el caso de Jazzper, Miranda Alvar, Brujas del Valle, Sonido Uncaico, Fran Santillán, La Maza, Los Icardis, Llamón Fusión y La NN.

El ciclo de acústicos Lado B es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, con la organización de la Secretaría de Gestión Cultural y busca brindar un espacio a artistas emergentes, promoviendo la diversidad de géneros musicales. El ingreso al concierto se realizará mediante un bono contribución de $6.000.-