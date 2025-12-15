Acercando sus servicios a los vecinos y vecinas de las Ciudad con nuevos operativos del Móvil de Documentación Rápida en distintos puntos de la Capital, el Registro Civil Catamarca continúa llevando los trámites del Estado a los barrios.

Durante la última semana, el Móvil de Documentación Rápida llevó adelante nuevos operativos territoriales, alcanzando un importante número de trámites de DNI en distintos sectores de la ciudad.

Allí se realizaron 45 trámites de Documento Nacional de Identidad en el operativo desarrollado en Padre Reinoso y Luis Medina 109, en el barrio Parque Norte, acercando este servicio esencial a vecinas y vecinos de la zona.

Asimismo, el organismo concretó 60 gestiones de DNI en el barrio Valle Chico, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la identidad y facilitar el acceso a trámites fundamentales para la ciudadanía.

Trámites y Tarifas

Durante los operativos los catamarqueños pueden realizar sus gestiones de DNI y Pasaporte de manera rápida, efectiva y sin alejarse de sus hogares, logrando tener sus documentos al día y sin demoras para cualquier tipo de requerimiento.

Además, se recuerda que en el Móvil de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Desde el Registro Civil destacaron la importancia de estos operativos que permiten brindar atención ágil y cercana, evitando traslados y fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio. El organismo continuará desarrollando estas acciones en distintos puntos de la provincia.