Días pasados, en el marco de EMPUJE – Encuentro Audiovisual, La Mulita – Cooperativa de Trabajo Audiovisual organizó, junto al Nodo Tecnológico, una reunión estratégica con el objetivo de fortalecer el sector y avanzar en la consolidación de una industria audiovisual en la provincia.

El encuentro se desarrolló como un espacio de diálogo y articulación entre el sector público y los trabajadores audiovisuales, dando continuidad a un trabajo que el sector viene impulsando desde hace tiempo, con una convicción clara: Catamarca cuenta con talento, capacidad técnica y recurso humano para desarrollar una industria audiovisual con identidad territorial, generación de empleo y proyección regional y nacional.

Participaron de la reunión el secretario de Gobierno, Leandro Quiroga Barros; el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramacci; la diputada provincial Natalia Ponferrada; el diputado provincial Hernán Díaz; la secretaria de Turismo, Evangelina Quarín; el concejal por la Capital, Facundo Ripoll; la Responsable Provincial de Políticas Públicas de la Industria Audiovisual, Lizenth Barros; y Silvana Espinosa, directora de la Comisión de Filmaciones de Jujuy.

Durante el encuentro, Silvana Espinosa compartió la experiencia de Jujuy en el desarrollo de políticas públicas para el sector audiovisual, detallando el proceso que permitió consolidar a la provincia vecina como uno de los polos audiovisuales más importantes del país, destacando la articulación entre el Estado, el sector privado y los trabajadores del sector.

La iniciativa reafirma la importancia de generar espacios de planificación estratégica, cooperación institucional y fortalecimiento del entramado productivo audiovisual, entendiendo a la industria audiovisual como un motor de desarrollo económico, cultural y de generación de trabajo calificado para Catamarca.