Los ganadores del Festival Eurovisión 2021 lanzarán la continuación de ‘Teatro D’ira: Vol. I’ el 20 de enero de 2023.

Entre los recientes singles que probablemente figurarán en el álbum se encuentran “The Loneliest” y “Supermodel”, mientras que una nueva canción llamada “Kool Kids” se adelantó en un reciente show.

Damiano David y compañía también versionaron el clásico de Elvis Presley “If I Can Dream” para la película biográfica de Baz Luhrmann “Elvis”.

Mientras tanto, los rockeros italianos admitieron recientemente que sienten que demostraron que sus críticos están equivocados con su reciente éxito. El popular grupo formado en 2016 tuvo un ascenso meteórico desde que ganaron Eurovisión, y la banda cree que su reciente éxito justifica su obstinación.

El vocalista Damiano explicó: “Todo empezó bien y, de repente, la gente empezó a intentar impedir que hiciéramos lo que creíamos que era lo mejor para nosotros”.

“Ese tipo de música con esa estética, comunicando de esa manera y la gente no estaba de acuerdo con nosotros. Pero seguimos creyendo en ello y, al final, nos dieron la razón”.

Ethan Torchio, baterista de la banda, insistió en que el grupo nunca se desvió de su plan original, a pesar de enfrentarse a presiones y críticas externas: “La gente que nos criticó en el pasado ahora está luchando. Y dicen: ‘Sois la mejor banda de rock de la historia, sois increíbles, sois geniales’. Pero nunca dijeron eso antes de que fuéramos famosos, así que no nos fiamos. ¿Dónde está esa gente ahora? No lo sé. Creo que tienen noches difíciles porque lo hemos conseguido. Creo que tienen muchos picores”.

A pesar de ello, a Damiano le cuesta lidiar con su nueva fama. El cantante prefiere pasar el tiempo en casa, pero ahora tiene que adaptarse a su nueva realidad: “Creo que es difícil y todo el mundo reacciona de manera diferente“, dijo.

“Me costó un poco porque soy un tipo casero, y soy muy tranquilo y no me gusta estar mucho tiempo fuera de casa. Pero, por supuesto, tienes que lidiar con ello y encontrar algunas formas de sentirte como en casa, aunque no lo estés. Así que aprendí algunos trucos que me ayudaron a mantener la concentración y la salud”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –