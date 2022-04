«Crece y hazte rico» es el primer libro de Romuald Fons. Este catalán de 44 años es, según la revista Forbes, uno de los mayores influencers de 2021, pero ¿Cuánto le ha costado alcanzar este éxito? ¿Cuántas veces se ha tropezado por el camino? Lo que tiene claro es que, pese a estar satisfecho con el resultado de su trabajo durante los últimos años, es un inconformista que no va a dejar de subir peldaños en el podium del éxito.

¿Cómo de rico te consideras y en qué momento te diste cuenta de que lo eras?

Actualmente, tengo entre seis y ocho millones de euros, Es imposible dar una cifra exacta, ya que lo tengo todo invertido.

No soy todavía consciente de que soy rico, de hecho, nunca ha sido mi objetivo. Ser rico ha sido una consecuencia. Es el hecho de escalar, de conseguir que un negocio llegue a mucha gente y a gente importante. El dinero se puede conseguir de muchas formas, pero a nivel empresarial consiste en vender algo que valga poco a mucha gente o vender algo que vale mucho a poca gente. En mi caso, la academia es una cosa y la agencia la otra.

Yo he ido encontrando cosas por el camino y ejecutando. Sobre todo, lo importante ha sido rodearme de gente con talentos que yo no tengo.

¿Qué grupo has creado?

Para mí, ellos son mi familia de trabajo. Mi empresa es un lugar en el que me encuentro super a gusto y es algo que hasta ahora no me había pasado.

Ahora he entendido que lo que hacía falta que transmitiera, es decir, lo que yo siento. He atraído talento, gente que cree en el proyecto, que sintoniza con mi ética y mis valores. Al final, se trata de crear una familia que piense de la misma forma y, cuando eso pasa, las formas empiezan a ser muy fáciles.

Aquí queremos gente que vea que puede crecer aquí y que sienta esto como un proyecto no solo profesional, sino también personal. Así dan ganas de levantarte cada día y hacer cosas.

Romuald Fons nos cuenta que ha intentado entender qué es la felicidad. Eva Sanz

¿Das oportunidades a gente autodidacta?

Los estudios no me importan, son una validación social de que has cursado algo. Están bien y son necesarios para algo, pero en el marketing digital no hay una formación reglada que sirva en SEO, la primera va a ser la nuestra. Porque el marketing está cambiando cada día.

Lo que queremos es actitud, quiero gente con ganas de llevarme la contraria. Aquí valoramos el talento.

Te encuentras, según la revista Forbes, entre los cien mejores influencers de 2021 ¿qué significa esto para ti?, ¿crees que repetirás en la lista en 2022?

Realmente, es un honor estar ahí, pero tampoco me quita el sueño pensar si voy a estar ahí al año que viene.

Fue una inesperada y bien recibida sorpresa, sin embargo, no era un objetivo vital mío, así que, si vuelve a ocurrir tiene que ser una consecuencia para este 2022.

El dinero es lo que nos permite conseguir cosas, por lo que, el dinero en sí, para mí, no tiene valor.

Ahora fundas empresas millonarias, pero, en tus inicios como empresario no te fue tan bien. Hace ocho años estabas arruinado ¿cómo puede cambiar todo tan rápido?

Hay un capítulo en el libro en el que digo que la felicidad está sobrevalorada. Yo me siento pleno porque a mí esto me llena. He intentado reconstruir y entender qué es la felicidad.

Ha sido muy duro e intencionado, lleno de roturas, de hecho, sigo en terapia y yo he perseguido que fuera así de rápido. No vamos a morir algún día y cuantas más cosas podamos vivir… mejor. Tenemos una vida, así que, a ver hasta donde llegamos.

Al principio de tu libro, le preguntas al lector si quiere ser rico ¿crees que todo el mundo quiere serlo?

Yo no les pregunto, les hago una afirmación. Aunque digas que no, no lo sabes porque ¿dónde está la parte negativa de ser rico?, yo no se la veo.

He estado arruinado y con dinero. Tener dinero es una elección tuya.

Se demoniza el dinero; sin embargo, el que es avaricioso lo es con y sin dinero y el que ayuda a los demás ayudará a más gente con dinero.

Yo no sé si la gente quiere o no, lo que creo es que deberían querer.

Romuald Fons considera que las redes sociales son «terriblemente tóxicas». Eva Sanz

Este es tu primer libro ¿cómo se lanza alguien a ser escritor?

En mi vida, casi todo lo que me ocurre es porque se me cruza por el camino.

Yo estoy abierto siempre, soy una esponja e intento filtrar y lo que sí que se me da bien es aprovechar lo que encuentro.

Una editorial me lo ofreció y pensé ‘es una buena editorial, así que vamos a hablar’. Me permitían no hacer el típico libro y me dejaron explicar mi historia.

De nada sirve que le expliques a la gente cómo hacer dinero si no tienen la mentalidad adecuada. De entre toda la gente que le he explicado lo mismo, hay un porcentaje muy pequeño de personas que sí que lo consigue y un elevado porcentaje que no. Por eso, me he dado cuenta de que llegar a donde he llegado no solo ha sido por los conocimientos que he ido adquiriendo, sino por el nivel de crecimiento interno. De ahí el título de mi libro ‘Crece y hazte rico’.

Porque si no creces primero no te haces rico y si te haces rico por casualidad el dinero no te dura. Al igual que a la gente que le toca la lotería y que se arruina al poco tiempo.

Si tu negocio no te hace ganar dinero, no es un negocio es un hobby. Ley nª4 del éxito. Descubre las 51 leyes para atraer el éxito y el dinero en «Crece y hazte rico», de la mano de @RomualdFons, gurú en el mundo del marketing digital. pic.twitter.com/DyEXfucq2O — Editorial Planeta (@edit_planeta) January 30, 2022

‘Crece y hazte rico’ se basa en 51 leyes ¿por qué 51 leyes y no, por ejemplo, 52?

Quería que fuesen 48 por ‘las 48 leyes del poder’, pero me salieron más. Después fui eliminando y, al final, se quedaron en 51.

Este libro va para la gente que ya tiene la sensación de que quiere cambiar las cosas hasta tal punto de que estás empezando a hacerlo.

¿Tienes Facebook?, ¿qué opinas de las redes sociales?

Sí, tengo Facebook, peor no lo utilizo. Tengo un equipo de gente que lo usa por mí.

Las redes sociales son una mierda si las utilizas para lo que han sido diseñadas, por ejemplo, para enseñar lo bien que estás comiendo o lo bien que me queda el vestido.

Sin embargo, si formas parte de ese 1% que las utilizas para hacer marca personal, generar audiencia, etc. ahí es cuando las redes sociales son beneficiosas.

Son terriblemente tóxicas porque van hacia la inmediatez. Y creo que esto se tiene que regular de alguna forma, sobre todo para la gente más vulnerable.

Creaste una red social para coleccionistas del mundo ¿Qué cualidades hay que tener para crear una RRSS? ¿Consideras con esto que las RRSS tienen los días contados?

No tienen los días contados porque les va muy bien. Están llenas de ingenieros y psicólogos buenísimos.

Ese 1% del que hablamos cree que el secreto es ser influencer y no es así. Para ser un influencer en algo no te sirve repetir lo que está repitiendo todo el mundo. Si te pasas dos o tres años especializándote en algo y te conviertes en la persona que mejor domina eso, cuando te pones delante de una cámara en una red social tienes esa atención, ya cuentas algo que la gente no sabe. Aunque sea menos número de personas, pero esa gente ya la tienes y, a partir de ahí, vas a ir creciendo.

Es decir, la gente quiere hacerse influencer muy rápido sin tener ningún conocimiento que nadie tenga. Si no hay algo que te diferencia o si no tienes un conocimiento único, tienes mucho más retorno especializándote en algo para atraer la atracción de verdad de la gente.

Comenzaste en el mundo de la oratoria, de influencer con un canal de YouTube de posicionamiento online cuando los ‘youtubers’ todavía estaban emergiendo y además no lo hiciste con 17 años ¿tú ya sabías comunicar así?

Yo sabía comunicar porque había estado en escenarios. Al principio era tímido y es algo que he tenido que trabajar para subir al escenario.

Cómo me va a dar vergüenza hablar en público si he pegado saltos en mallas con pompones en los pies delante de 4000 personas.

[embedded content]

¿Cuánto tiempo y trabajo cuesta hacer un vídeo, por ejemplo, de 15 minutos?

Yo en mis vídeos improviso, por lo que no me cuesta más que eso, la grabación. Lo que es complicado es crear el equipo de gente con talento que sepa editar las imágenes aportar capacidad. Ahora, por ejemplo, hay seis editores, también es cierto que yo, después, reviso y hago modificaciones.

Dices que el SEO marca la diferencia entre entre el éxito y el fracaso de una empresa y podemos decir que en el mundo del SEO tu mentor, tu inspirador fue Pat Flynn ¿quién es él para ti?

A mí no me inspiró Pat Flynn, sino el dinero que estaba ganando Pat Flynn. Yo estaba arruinado y veía que él en su blog ponía que estaba ganando 30.000 dólares al mes haciendo SEO y pensé ‘si este lo hace yo también’.

En vez de ir a los foros como hacia todo el mundo, perdí tiempo e hice ingeniería inversa de sus webs. Todo lo que necesitaba saber estaba ahí, lo apunté, lo probé e hice experimentos hasta que obtuve mi fórmula. Así, escalando y escalando creé mil y pico webs.

Hace bastantes años fui a EE UU y me reuní con él. Pat me inspiró en el momento, ahora me inspira otra gente.

Yo le dije que había sido mi inspiración, pero, no por él, sino por lo que conseguía, ya que podría haber sido otra persona. Y me dijo que estaba bien que estuviera diciendo eso porque la gente que ha conseguido cosas que otras no han conseguido tenemos como un deber moral de explicarlo porque esto hará que otras personas también lo consigan.

Y es cierto porque yo recibo todas las semanas muchos mensajes de gente dándome las gracias. Sin duda, a mí me ha servido y espero poder seguir ayudando a mucha gente

¿Qué pretendes hacer entender o reflexionar al lector con estas frases?

El dinero compra tiempo y el tiempo es lo más valioso que tienes.

​La vida está llena de factores que no puedes controlar.

​Dejad de intentar cambiar el mundo y empezad a ganar dinero.

​A la gente le ofende que otros consigan logros.

​Cuanto más alto llegues, más críticas recibirás.

​Todo tiene fecha de caducidad.

​Monta un negocio, gana dinero y después dedícate a lo que te dé la gana.

Déjate de historias y de pensar que todo es en torno a ti. Lo que tú crees o lo que tú quieres importa más bien poco, ya que lo que importa, a nivel de negocio, es lo que la gente necesita a tu alrededor. La gente no te va a pagar por lo que tú quieres, sino por lo que ellos quieren.

Entiende esto lo antes posible, analízate, sé sincero contigo mismo. Sal ahí fuera, ten por seguro que no hay una fórmula para hacerlo

El éxito lo consigue gente de todo tipo, lo que pasa es que cada uno tenemos una serie de habilidades, entonces tú tienes que conocerte para sacar el máximo provecho de ellas. Es decir, lo que se te da bien tienes que llevarlo al máximo, no de lo que eres ‘normalillo’, aquí se trata de ser los mejores en algo y destacar.

¿Qué prefieres que la gente lea tu libro o vea tus vídeos?

Ahora mismo mis vídeos porque puedo decir más cosas y contar más historias. Aunque en el libro creo que he intentado transmitir bien lo que soy.

No puedo elegir, quiero que lean mi libro porque pienso que les voy a ayudar y quiero que vean mis vídeos porque creo que les voy a conectar.

¿Has llegado a tu máximo profesionalmente?

Ni de coña, estoy empezando. No lo sé, puede ser, pero no lo siento así.

Yo hasta los 33 años he estado probando la vida y ahora pienso sacar el máximo de cada día.

¿Por qué le recomendarías a la gente que te lea o que te siga en redes?, ¿qué les puede aportar tú?

No quiero que me siga nadie que no esté cómodo. Yo estoy aquí para la gente que quiere un cambio, que esté insatisfecha con lo que tiene. Yo no digo que una cosa es mejor que la otra.

Se nos vende mucho ahora que lo mejor para tener éxito es emprender y está haciendo que mucha gente acabe con depresión.

A la gente que quiere un cambio, a la gente que quiere mejorar a nivel empresarial y a nivel monetario que sepan que aquí hay una persona que desde la miseria ha conseguido ganar dinero y que en un libro lo está explicando con una transparencia brutal. Y no vivo de escribir libros ni de hacer vídeos en YouTube, no estoy enseñando esto porque sea mi forma de vivir. Mi manera de vivir son mis empresas, mis inversiones y demás.

Si quieren ver lo que ha aprendido una persona que se ha pegado muchas leches por no leer o por leer cosas que no tenía que leer durante ocho años estoy convencido de que el libro les va a ayudar.

Es uno de los mayores influencers de 2021. Romuald Fons

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.