Música

Billie Eilish aparecerá en el corto de ‘Los Simpsons’ ‘Cuando Billie conoció a Lisa’ , el mismo se estrenara a fin de este mes en la plataforma Disney+ .

El corto, que se estrenará el 22 de abril, presentará a Eilish y a su hermano, Finneas, mientras invitan a Lisa Simpson a una sesión de improvisación en el estudio.

La sinopsis dice: “En ‘Cuando Billie conoció a Lisa’, Lisa Simpson es descubierta por los artistas Billie Eilish y Finneas, que se encuentran en las listas de éxitos, mientras busca un lugar tranquilo para practicar su saxofón. Billie invita a Lisa a su estudio para una jam session especial que nunca olvidará”.

Este es el cuarto corto de Los Simpson que se estrena en el servicio de streaming, tras el de temática Star Wars ‘Maggie Simpson en El Despertar de la Fuerza desde la Siesta’, el inspirado en Marvel ‘The Good, The Bart, And The Loki’ y el del año pasado ‘The Simpsons in Plusaversary’ para celebrar el Día Disney+ el 12 de noviembre.

Los Simpson han contado con una enorme lista de invitados musicales a lo largo de los años, como Paul McCartney, Johnny Cash, James Brown, Red Hot Chili Peppers y, recientemente, The Weeknd.

Eilish ya se asoció con Disney+ para la película de conciertos Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles, que se estrenó en septiembre del año pasado.

La cantante también interpretó el tema “Happier Than Ever” en los Grammy, donde rindió homenaje al fallecido batería de Foo Fighters, Taylor Hawkins. A principios de este año, también ganó su primer Oscar con Finneas por el tema de James Bond ‘No Time To Die’.