Romina Pereiro se quebró al hablar de la familia ensamblada con Rial: “Tratamos de no forzar”.

22 noviembre, 2020 0:34

Romina Pereiro estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff y se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la familia ensamblada con Jorge Rial.

El sábado el programa “PH, Podemos Hablar” tuvo entre sus invitados a Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial, y quien no se guardó sus emociones a la hora de hablar de la familia ensamblada que tiene junto al presentador.

En el último tiempo se han hecho bastante fuertes los rumores de la mala relación que habría con Morena Rial, luego de algunos comentarios hechos por la joven asegurando que su papá había cambiado mucho cuando empezó a salir con la nutricionista.

Ahora, la propia Romina, sin ahondar en el tema, expresó su sentir con respecto a su familia con Rial. Todo se dio luego de que Andy Kusnetzoff compartiera unas imágenes de la boda de la mediática con Rial. “¿Te agarró emoción?”, dijo el conductor al ver la reacción de ella.

“Sí. Nada. Perdón. Dije no voy a llorar, no voy a llorar. Es un poco de felicidad, otro poco bueno… hay amor, no es fácil ensamblar familias. Hay situaciones previas a mi historia con Jorge que no tiene que ver conmigo y que yo trato de acompañar desde el lugar que puedo”, comenzó diciendo Romina, entre lágrimas.

La esposa de Rial hizo silencio por un par de segundos, pero no pudo evitar quebrarse más al ver una postal donde aparecían los recién casados junto a las hijas de ambos. “La foto del final me mató. Es una mezcla de emociones”, añadió.

Romina expresó que las imágenes la impactaron. “Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, como que tratamos de no forzar, como que tratamos de no forzar. Los dos veníamos con otras historias”, continúo.

Asimismo, la famosa manifestó que en estos dos años que lleva casada con Rial han tenido “momentos buenos como familia ensamblada, otros no tanto”. Pero, dijo, que había temas que prefería no abordar, aunque aclaró que “el amor siempre va a estar”.

Video: Telefe

