Netflix: El director de Mindhunter reveló el final que tenía planeado para la serie

21 noviembre, 2020

David Fincher, director de “Mindhunter”, dio una nueva esperanza a los seguidores de la serie y además reveló cuál era el final que tenía planeado para la trama.

Desde su estreno en 2017 en la plataforma Netflix, “Mindhunter” se convirtió en una de las series más aclamadas por los amantes de los policiales. Durante dos temporadas la trama, que se centra en dos policías del FBI, cautivó a millones. Sin embargo, por ahora, la tercera entrega se encuentra cancelada.

Según recogen los medios especializados, el popular streaming decidió suspender la producción ambientada en 1977, a causa de la crisis despertada por la pandemia del coronavirus, que afectó económicamente muchos.

Pero, ahora, unas declaraciones de David Fincher, director y creador de la serie, en diálogo con Variety prendieron de nuevo una llama de esperanza en los fans, que aún confían que se reanude el rodaje.

En la entrevista Fincher dijo que no le faltan ganas de continuar sumergiéndose en la mente de asesinos seriales y que no está listo aún para par por concluida la historia. “En algún momento me encantaría volver a visitarlo”, expresó.

De esta manera los seguidores de la ficción, adaptación del libro “Mind Hunter: INside FBI’s elite serial crime unit”, no dan por descartado su continuación ya sea en formato de serie o película.

Asimismo, el director reveló algunos detalles que dan pistas del final que planeaba para la trama. “La esperanza era llegar hasta finales de los 90, principios de los 2000, con suerte llegar hasta las personas que llaman a la puerta de la casa de Dennis Rader”.

Dennis Lynn Rader es un asesino en serie norteamericano, conocido bajo el sobrenombre de BTK y acusado de matar a diez personas en la localidad de Wichita, en Kansas, entre los años 1974 y 1991.

