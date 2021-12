Música

Estrellas del escenario y la pantalla se unieron para recaudar un total de más de 200.000 libras esterlinas para la organización benéfica de musicoterapia más grande del Reino Unido en los conciertos anuales de villancicos de Navidad.

Se trata de los conciertos anuales de la ONG Nordoff-Robbins Music Therapy, que tuvieron lugar la semana pasada en St Luke’s Church, Chelsea, Londres. Los fondos recaudados de los muy queridos eventos anuales permitirán a los musicoterapeutas de Nordoff Robbins continuar utilizando el poder de la música para enriquecer las vidas de niños y adultos en el Reino Unido afectados por enfermedades físicas y mentales que limitan su vida, discapacidades o sentimientos de aislamiento.

The Stars Come Out To Sing At Christmas 2021 – el concierto especial en línea transmitido con orgullo apoyado por Hipgnosis Songs, todavía estará disponible hasta el mediodía del 4 de enero de forma gratuita.

Se insta a las personas a donar mientras disfrutan de un concierto lleno de diversión, organizado por los legendarios Nile Rodgers con su banda CHIC, encabezado por Sir Rod Stewart, con Imelda May y Jess Gillam, que actuaron en la Iglesia de San Lucas, y con una alineación llena de estrellas de todo el mundo que incluye Shakira, Eurythmics ,Songbook con David A. Stewart con el invitado especial Beverley Knight, Lindsey Buckingham y Enrique Iglesias ; así como actuaciones del galardonado programa de la organización benéfica del año pasado, incluidos Neil Young y Robbie Williams.

Se puede acceder al concierto en el siguiente link: carols.nordoff-robbins.org.uk