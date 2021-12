Música

Big Sean afirmó que su mentor Kanye West le debe 6 millones de dólares (4,5 millones de libras esterlinas).

Durante una aparición en el podcast Drink Champs el mes pasado, el rapero Stronger dijo que firmó a Sean con su sello discográfico G.O.O.D. La música fue “lo peor que he hecho” y lo criticó por falta de apoyo durante su fallida candidatura presidencial el año pasado.

Sean se sentó para su propia entrevista en Drink Champs durante el fin de semana y calificó los comentarios de West como “un ataque personal sin razón”.

El hombre de 33 años, dejó el sello en octubre para establecer el suyo propio, luego alegó que West y su compañía le deben mucho dinero.

“Tuve que gastar mi propio dinero auditando mi etiqueta, porque faltan millones de dólares y se puede decir cuándo faltan millones de dólares. Gasté cientos de miles de dólares en mi sello, pensando que Universal me debía este dinero y el dinero se había pagado a G.O.O.D Music“, dijo.

Luego le preguntó a uno de los entrevistadores : “Déjame preguntarte algo, si alguien te debía 500.000 dólares, ¿cómo te sentirías?” antes de aumentar gradualmente la cantidad de su pregunta a 6 millones de dólares.

“¿Y si te lo debían, hermano? ¿Y te presentaste por ellos e hiciste todas estas cosas, y tienen miles de millones?” continuó, y agregó que no sabe si el rapero es consciente de ello.

“Porque cuando lo veo lo respeto lo suficiente como para no llevarle este problema a la cara en medio del Servicio Dominical. No voy a decir: ¿Qué pasa? Me debes 6 millones de dólares. Tengo un auditor que me lo dice , yo no estoy inventando el número“, insistió.

También afirmó que West prometió devolver a sus artistas los masters de su material grabado, pero aún no ha sucedido, y agregó que eso “lo beneficia mucho”.