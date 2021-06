Música

“No creo que volvamos a hacer nada más”, señaló en una entrevista.

Hasta el día de hoy, The Cure ha lanzado 13 álbumes de estudio con los que se mantuvo vigente durante décadas. Sin ir más lejos, este mes la banda colaboró en el single “How Not To Drown” junto a Chvrches. Sin embargo, su legado parece estar llegando a su fin tras las declaraciones de Robert Smith en el medio The Sunday Times.

Se trató de una entrevista junto a Lauren Mayberry, cantante de Chvrches, en la que no sólo hablaron de su colaboración juntos, sino de sus procesos creativos, de su admiración mutua y del futuro de sus bandas.

En el caso de Smith, confesó que ya a esta altura -los integrantes de The Cure ya llevan 43 años juntos- está agotado emocionalmente, por lo que cree que el próximo álbum de The Cure, en el que los músicos han estado trabajando, sea probablemente el último. “El nuevo material de The Cure es muy emocional. Son diez años de vida destilados en un par de horas de material intenso. Creo que nunca haremos algo más. Definitivamente no puedo hacer esto de nuevo”, aseguró.

Por otra parte, contó cuán difícil fue crear este nuevo álbum: “Debo admitir que he tenido más problemas para terminar las palabras de estas nuevas grabaciones de The Cure que en cualquier otro momento”, recordó. “Grabamos más de 20 canciones y no escribí nada. Quiero decir, escribí mucho, pero al final, lo miró y pienso: ‘Esto es una basura’”, concluyó, dando cuenta de su fuerte autocrítica en estos días y de lo difícil que es escribir algo nuevo. “Escribís una cierta cantidad de canciones y, sinceramente, te repetís”, admite. “¿Cuántas cosas hay para escribir? ¿Siete historias o algo así? Intentás encontrar palabras diferentes para algo y te salís de tu uso normal del lenguaje y suena terrible”.

En cuanto a su nuevo trabajo, se espera que esté listo para fines de 2020, y aunque es una muy buena noticia, será imposible no ponerla en el contexto de las declaraciones de Smith.

Rose Bouzon