Música

Se trata de un documental de tv.

La estrella del pop, de 48 años, no hizo un documental desde ‘Nobody Someday’ en 2002, pero al parecer se asoció con la productora que está detrás de la película de Liam Gallagher ‘As It Was’ (2019) y el proyecto ya está en marcha desde hace varios meses.

Un informante dijo a la columna Bizarre del diario The Sun: “Robbie es uno de los hombres más divertidos de la música y el documental será hilarante y sincero en partes iguales. Ha pasado por muchas cosas y ha luchado contra muchos demonios en su vida personal. Pero también ha tenido una increíble carrera musical, ha formado una familia y ha acumulado un montón de anécdotas de famosos, así que habrá mucho que hablar en el documental”.

El cantante de “Rock DJ” -casado con la ex panelista de ‘Loose Women’ Ayda Field desde 2010, con quien tuvo a sus hijos Teddy, Coco y Beau- también se interpretará a sí mismo en la película biográfica “Better Man” -dirigida por el director de “The Greatest Showman”, Michael Gracey- con Jonno Davies para interpretar sus días de juventud.

En mayo, Robbie bromeó en una entrevista sobre el documental : “Hay escenas de sexo que no apruebo. Yo digo: ‘Si tienen que estar ahí, Michael, ponlas tú’. Me dijo que era necesario para el guión que me desnudara completamente y no estoy seguro de por qué, ya que hay una escena en la que estamos en una iglesia y no lo requiere. Es mi vida y es lo que he hecho. No es anodino, no es vainilla. Son las drogas, los altibajos, las mujeres, el sexo.”

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-