CONGRESO LATINOAMERICANO

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Catamarca resolvió ayer distinguir a la escritora, antropóloga y activista feminista Rita Laura Segato, como Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Catamarca con mención especial al mérito académico-científico. Segato participará en la inauguración del I Congreso Latinoamericano de Humanidades y Ciencias Sociales que, organizado por la Facultad de Humanidades de la UNCA, se realizará el próximo miércoles 14 a las 18 en el Aula Magna de la Universidad.

La entrega de la distinción se hará el miércoles 14 por la mañana.

En los considerandos de la resolución se menciona que Segato “obtuvo los títulos de Doctor of Philosophy (PH. D) en el año 1984 y de Master of Art en el año 1978, en el Departamento de Antropología Social de la Queen’s University of Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido de Gran Bretaña”; que “es Profesora Emérita de la Universidad de Brasilia, donde ha ocupado los cargos de docente de los Programas de Posgrado en Bioética y en Derechos Humanos e investigadora de máximo nivel del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil”; y que ha sido distinguida con el título Honoris Causa en distintas universidades de nuestro país y de América Latina”.

Además, señala que tiene “una vasta trayectoria académica y profesional a nivel nacional e internacional y se distingue por sus estudios y activismo contra la violencia de género hacia las mujeres y los derechos humanos desde una visión feminista y latinoamericana, lo que dio como resultado su coautoría en la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil (1999)”.

También “que sus investigaciones, debidamente reconocidas por la comunidad intelectual regional, nacional e internacional, son de gran relevancia”.

Fuente: El Chasqui Digital