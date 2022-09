DENUNCIAN QUE LO QUIERE ELIMINAR

Advierten que este adicional “es un derecho adquirido”, que no puede ser suprimido. Hoy volverán a tener una asamblea para definir los pasos a seguir. No descartan una nueva protesta.

La presión de los trabajadores de la Agencia Recaudadora Catamarca (ARCA) y de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) en reclamo de mejoras salariales, no cesa y ayer intensificaron las medidas de fuerza.

En este sentido, al anunciado estado de alerta y asamblea permanente, los empleados del ente recaudador le sumaron una protesta callejera. Pasadas las 11, los trabajadores decidieron manifestarse en las afueras del organismo por calle Chacabuco, en la intersección de calle Tucumán.

Los empleados estuvieron hasta pasado el mediodía. Hoy, volverán a realizar asambleas (momento en el que no atenderán al público) para definir los pasos a seguir. No descartan volver a manifestarse en la calle.

En diálogo con “Cae el telón” de Radio Ancasti, una de las delegadas de los empleados, Silvia Nazar, indicó el malestar que existe entre los empleados por la posibilidad de que el adicional especifico que cobran los empleados sea suprimido. En este sentido, la referente defendió el pago de este adicional al señalar que “fue conseguido por las luchas gremiales que hemos llevado adelante y que ya son derechos adquiridos de todos los trabajadores del organismo”.

Nazar explicó que los empleados se ven “realmente perjudicados” con la decisión del Gobierno de congelar este adicional que además, según aseguró, existe la posibilidad de que sea eliminado.

Concretamente, los empleados se refieren al decreto mediante el cual, la Provincia implementó un adicional por presentismo del 6% del haber bruto para todos los empleados de la Administración. En dicho decreto, se excluye que el adicional especifico del ARCA (como de otros organismos como el IPV) del cálculo para la aplicación de este nuevo plus.

“Uno de los artículos del decreto no está claro, pero habla de un congelamiento al adicional hasta con la posibilidad de que vaya desapareciendo”, afirmó Nazar.

Por otra parte, la referente afirmó que hubo una reunión entre las autoridades del organismo con la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, pero que no tuvo respuestas favorables para los empleados. “La ministra de Trabajo recibió al director ejecutivo y los directivos generales, pero cuando esperábamos que regresen de la reunión para que nos informe sobre nuestras inquietudes, solo vinieron con unas planillas referidas a los sueldos, pero nada al adicional incentivo”, cuestionó.

Finalmente, adelantó que hoy los empleados seguirán en asamblea, donde definirán los pasos a seguir.

Medidas en OSEP

Por su parte, ayer los trabajadores de la OSEP resolvieron en asamblea recurrir nuevamente al quite de colaboración, en la franja que va desde las 11 a 13. En el mismo plenario, se decidió pedir una audiencia con el gobernador Raúl Jalil.

Si bien y teniendo en cuenta que el Gobernador no se encuentra en la provincia, la reunión podría ser con el vicegobernador a cargo de la Gobernación, Rubén Dusso. Aunque hasta el cierre de esta edición no había ninguna confirmación.

“Queremos un incremento salarial de la misma manera que la directora (María Fernanda Gómez) consiguió para ella un aumento del 113,5%. Solo queremos un mejor salario”, había reclamado Luz Rondán, secretaria general de los trabajadores de OSEP.

Fuente: El Chasqui Digital