El equipo de inspección se dedicó a verificar la documentación obligatoria, el estado de las unidades y los aspectos técnicos necesarios para garantizar la correcta prestación y seguridad de los servicios de transporte público.

Durante estas inspecciones, se detectaron múltiples irregularidades que resultaron en la emisión de actas de infracción. Entre las infracciones más significativos se encuentran:

Empresa Transporte del Este:

En La Merced, departamento Paclín, se labró un acta de infracción por la venta de boletos no autorizados y la cobranza de tarifas no autorizadas.

En Bañado de Ovanta, se infraccionó una unidad de la misma empresa por operar con el parabrisas trizado.

Empresa La Costa SRL:

En un punto de control en Icaño, a las 04:30 de la madrugada, se labró un acta de infracción al chofer de una unidad por poseer una licencia oficial vencida el 22/08/2023. Además, se detectó que la fecha de vencimiento había sido adulterada modificando las fechas del año de vencimiento, lo que resultó en la retención de la licencia y la suspensión del chofer. Se inició un procedimiento de sumario que podría culminar en la inhabilitación temporal o definitiva del conductor por adulterar un documento público.

Empresa 25 de Agosto Tour SRL:

En el puesto caminero de Casa de Piedra, y con la colaboración de la Policía de la Provincia de Catamarca, se infraccionó a esta empresa por transportar pasajeros sin boletos, vender boletos no autorizados y por estar, el conductor masticando hojas de coca durante el control.

Este operativo reafirma el compromiso del Ministerio de Integración, Logística y Transporte con la seguridad y calidad de los servicios de transporte público en la provincia. Las acciones tomadas buscan asegurar que todas las empresas operadoras cumplan con las normativas vigentes y ofrezcan un servicio seguro y eficiente a todos los usuarios.

Se informa además que se encuentra disponible una cabina de informes ubicada en el sector de boleterías N° 22, que funciona de lunes a domingo de 6:00 a 00:00 horas durante todo el año. En este espacio, los usuarios pueden recibir asesoramiento sobre horarios, recorridos y tarifas vigentes, así como realizar denuncias o presentar reclamos sobre los servicios, tarifas, conductores y empresas.

La Secretaría de Transporte también cuenta con oficinas ubicadas en Av. Güemes 856, donde se atienden consultas y trámites relacionados con el transporte público.