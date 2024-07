En el Monasterio de las Monjas Dominicas

Tal como estaba previsto, el sábado 6 de julio en horas de la tarde, se llevó a cabo el taller de oración contemplativa, como parte del cronograma de formación propuesto por la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle, en el marco del Año de la Oración convocado por el Papa Francisco.

Alrededor de 40 servidores junto con el rector y el capellán del Santuario Catedral, presbíteros Gustavo Flores y Ramón Carabajal, respectivamente, se dieron cita en el Monasterio Inmaculada del Valle de las Monjas Dominicas, para participar de este encuentro con el Señor y con sus hermanos.

En la oportunidad, fueron recibidos por Sor Teresa, quien les dio la bienvenida y luego guió los distintos momentos de esta jornada, que incluyeron una reflexión inicial, una exposición del tema central, en la capilla, y trabajos en grupos al aire libre en un ambiente fraterno, mate de por medio. También hubo instancias de oración personal y comunitaria.

“Dios es el primero que sale a nuestro encuentro”

Sor María de la Cruz se refirió a la oración contemplativa tomando el texto del Libro del Génesis donde relata que Dios baja para encontrarse con el hombre, y éste se esconde. “Lo importante -señaló- es que Dios baja para encontrarse con el hombre. Como dice el Papa Francisco, nos ‘primerea’, es el primero que sale a nuestro encuentro. Y ese salir a nuestro encuentro no es para pedirnos cuentas, para ver cómo nos va en la vida, sino que desde siempre, desde ese amor que nos tiene y por el cual nos creó, abrió su vida para entrar en una amistad con Él”.

Luego afirmó que “la oración contemplativa es llegar a la experiencia de esa amistad, no un ratito, no en un retiro, sino las 24 horas del día. Puedo estar en el Santuario lavando los manteles, poniendo las velas, y sigo estando con el Amigo; puedo ir a hacer las compras, limpiar la casa, lavar la ropa, salir a caminar o a correr, y sigo estando con ese Amigo”.

“Otra de las características de la amistad -afirmó- es que no necesitamos hablar… A veces entramos en una capilla, no decimos nada, estamos en silencio, pero con la experiencia de estar con un Amigo. Eso forma parte de la experiencia contemplativa”. En este sentido, dijo que “la amistad comporta un espacio de silencio y, sobre todo, quién no ha tenido esa experiencia del amigo que ha estado en momentos de dolor… Dios está en las buenas y en las malas”.

Más adelante consideró que “tenemos que volver nuestro rostro hacia Dios… el camino de conversión es que volvamos el rostro y el corazón a Dios, y dejar que se manifieste”, a la vez que expresó su anhelo de “que cada uno pueda irse con esa experiencia profunda de ver cómo abrir más los ojos del alma y poder verlo y gustar de ese Amigo que tengo las 24 horas del día a mi lado, aunque a veces parece que estoy solo. Hoy en día hay mucha soledad, si nos diéramos cuenta con Quien estamos, esa soledad sería más llevadera”.

La jornada concluyó con oraciones y cantos de alabanza a Dios.