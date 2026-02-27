Este viernes por la tarde se conoció la sorpresiva renuncia de Alejandro Lew, quien se desempeñaba como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía desde hacía apenas cuatro meses.

La noticia fue confirmada por el propio ministro Luis Caputo a través de la red social X. El funcionario explicó que la salida se debió a “razones personales” y destacó que la transición se realizó de manera ordenada.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, publicó.

Caputo también anunció que el cargo será ocupado por Federico Furiase, quien hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y forma parte del equipo económico desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Federico Furiase asumirá como nuevo Secretario de Finanzas. Cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, señaló el ministro, y agregó que Lew continuará colaborando como asesor en temas vinculados a su experiencia.

El perfil de Furiase

Furiase es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella, donde además es profesor en la Maestría en Finanzas. Tiene más de 15 años de trayectoria en consultoras económicas y en el sector financiero.

Inició su carrera en 2008 en el ex Estudio Bein y luego fue socio de EcoGo, bajo la conducción de Marina Dal Poggetto. Tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Caputo lo convocó junto a Martín Vauthier para integrar Anker Latinoamérica.

Ambos participaron además de los equipos de transición que trabajaron con los funcionarios designados por Sergio Massa en el Palacio de Hacienda.

La trayectoria de Lew

Lew había asumido en noviembre pasado tras la salida de Pablo Quirno, quien fue designado Canciller. Anteriormente, se desempeñó como director y vicepresidente segundo del Banco Central hasta julio de 2024.

Antes de su paso por la función pública, Lew acumuló experiencia en el sector energético y en la banca internacional. Fue CFO de YPF y de compañías como 360° Energy y Genneia.

También trabajó en la sede neoyorquina de JP Morgan, donde llegó a ocupar la vicepresidencia, especializado en mercados emergentes y operaciones de capitales.

Su gestión en YPF comenzó a mediados de 2020, bajo la conducción de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, con la misión de liderar la estrategia para afrontar compromisos de deuda en dólares.

Sin embargo, su salida de la petrolera fue abrupta: a fines de noviembre de 2023 fue desplazado a pedido del Ministerio de Economía, entonces encabezado por Sergio Massa, tras el faltante de combustible registrado semanas antes del balotaje presidencial.

En su trayectoria también figura experiencia en HSBC Bank Argentina.