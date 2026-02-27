En la segunda reunión por la paritaria salarial para los docentes, el Gobierno realizó una nueva propuesta salarial. En ese marco, la Unión Docentes Argentinos (UDA) seccional Catamarca solicitó un cuarto intermedio para consultar a sus bases y anticipó que acompaña el paro nacional convocado por la CGT para el lunes 2. La mesa de negociación acordó un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 a las 10.

En el encuentro presidido por la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, se propuso un bono extraordinario de $ 80.000 a liquidarse en marzo y continuar con la actualización bimestral por inflación del punto índice y función jerárquica conforme al IPC, a partir de enero de 2026. Además, propuso elevar el salario mínimo a $ 800.000 por cargo a partir de marzo y actualizar dicho valor en julio/26, con el IPC que surja del período enero-junio/26.

Frente a la nueva propuesta, las profesoras Estela Urueña y Estela Toledo, que participaron en representación de UDA solicitaron pasar a un cuarto intermedio para consultar a las bases y anticiparon que el gremio adherirá al paro convocado por la CGT.

La medida de fuerza de los gremios docentes que pertenecen a la CGT se debe al fracaso de las negociaciones para alcanzar una paritaria a nivel nacional.

Cabe recordar que UDA no pertenece a la Intersindical docente. El miércoles último, el gremio había solicitado un incremento salarial del 40% al básico con carácter remunerativo y bonificable para todos los cargos y horas cátedra, lo que fue ratificado en la reunión de hoy. Además, presentó un pliego de reinvidicaciones para el sector docente.