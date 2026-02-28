Un día después de la emotiva despedida de su entrenador, Marcelo Gallardo, River Plate ha iniciado el proceso de búsqueda de su sucesor, y todo apunta hacia Eduardo Coudet, quien actualmente dirige al Alavés en España.

El representante de Coudet, Christian Bragarnik, confirmó que el presidente del club «millonario», Stéfano Di Carlo, se comunicó el viernes con él para manifestarle que Coudet es uno de los candidatos que están evaluando. «Me preguntó cuál era su situación y me pidió tener una entrevista con él», reveló Bragarnik en declaraciones a las cadenas ESPN y TyC Sports. «A partir de eso hay un montón de cosas por definir».

Los contactos formales con el entorno de Coudet se realizaron un día después de que Gallardo dirigiera su último partido en el que River venció 3-1 a Banfield en la séptima fecha de la liga local.

El «Muñeco», quien es el entrenador más exitoso en la historia de River con 14 títulos, incluyendo dos Copas Libertadores (2015 y 2018), anunció a principios de esta semana que daba por finalizado su segundo ciclo tras una racha de 12 derrotas en los últimos 20 partidos, igualando la peor marca del club argentino.

A Coudet, quien jugó en River entre 1999 y 2002, la posibilidad de dirigir al club lo «seduce», según Bragarnik. «Creo que es algo que a él le interesa. Después habrá que ver si se da todo», indicó.

Si finalmente River opta por Coudet, el técnico tendría que gestionar su salida del Alavés, donde tiene contrato hasta mitad de año. «No hay cláusula de rescisión. En este caso, será un acuerdo entre los clubes o la renuncia. El club (Alavés) tiene la posibilidad de pedir indemnización por ruptura de contrato», explicó el representante.

El interés de River por Coudet llega en un momento complicado para el Alavés, que lucha por evitar el descenso. Este viernes, el equipo perdió 2-0 ante Levante, un rival directo en la tabla.

Hasta el momento, River no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las gestiones para encontrar al sucesor de Gallardo. Otros nombres mencionados como posibles candidatos son Hernán Crespo, actualmente en Sao Paulo, y Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid.

Por el momento, el plantel profesional de River estará interinamente bajo la dirección de Marcelo Escudero, actual entrenador del equipo de reserva, quien se preparará para el partido del lunes contra Independiente Rivadavia por la octava fecha de la liga.