Se revelaron los créditos oficiales de los compositores del próximo y séptimo álbum de Beyoncé, ‘Renaissance’ e incluyen a Drake, Pharrell Williams, entre otros.

La lista completa de colaboradores del disco puede verse en Apple Music. La información también fue compartida en el sitio de fans de Twitter @BeyLegion.

Beyoncé | #RENAISSANCE | Official Composer Credits. Incl. Skrillex, Labrinth, Lucky Daye, Tems, SYD, Nija Charles, Honey Dijon, Moi Renee, 070 Shake, The-Dream, MIKE DEAN, Raphael Saadiq, No I.D., DIXSON, GuiltyBeatz, Hit-Boy, Drake, and more. pic.twitter.com/fReWdmcGbs — BEYLEGION is COZY (@BeyLegion) July 21, 2022

Los tracks listados incluyen a Nile Rodgers (en ‘Cuff It’), Pharrell Williams y Skrillex (ambos en ‘Energy’), Drake (‘Heated’), A.G. Cook (‘All Up In Your Mind’) y BloodPop (‘All Up In Your Mind’ y ‘Pure/Honey’).

Además, el marido de Beyoncé, Jay-Z, aparece acreditado como S. Carter en ‘Alien Superstar’, ‘Break My Soul’ y ‘America Has A Problem’.

La cuenta @BeyLegion también señala que ‘Rinaissance’ incluye samples de canciones de Donna Summer, Giorgio Moroder, James Brown, Teena Marie, Twinkie Clark, Kilo Ali y Moi Renee.

— Sample credits incl. Donna Summer, Giorgio Moroder, James Brown, Teena Marie, Twinkie Clark, Kilo Ali, Moi Renee. — More composer credits incl. The Neptunes, BloodPop®, Rami Yacoub, A. G. Cook, Ari Pensmith, LilJuMadeDaBeat, Nova Wav, P2J, Boi-1da, Sevn Thomas, Leven Kali. https://t.co/7v3qTtDiUD — BEYLEGION is COZY (@BeyLegion) July 21, 2022

Mientras publicaba el arte oficial del LP el mes pasado, la estrella del pop compartió una declaración sobre la experiencia de hacer su esperado próximo proyecto de larga duración. “La creación de este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo”, escribió Beyoncé.

“Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y de pensar demasiado. Un lugar para gritar, liberarse y sentir la libertad. Fue un hermoso viaje de exploración”.

“Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que los inspire a soltar el meneo. ¡Ja! Y a sentirte tan única, fuerte y sexy como eres”.

‘Renaissance’ se lanzará el próximo viernes 29 de julio.

