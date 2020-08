Reapareció Jimena Barón tras alejarse de las redes y habló de Daniel Osvaldo

1 agosto, 2020 13:52

Días atrás, Jimena Barón desató la preocupación entre sus fanáticos al desaparecer de las redes sociales. En medio de rumores de crisis con Daniel Osvaldo, la cantante reapareció frente a las cámaras y dio algunos de talles sobre su presente.

La actriz estaba caminando por la calle con tapabocas y decidió responder algunas de las preguntas que el cronista de la revista Paparazzi le hizo. Carlos González le consultó por varios de los temas que estuvieron mencionándose en torno a ella.

El cronista le preguntó por su repentina desaparición de las redes sociales y su relación con Daniel Osvaldo. Cabe destacar que Jimena Barón había regresado a la casa del padre de Momo para convivir durante la cuarentena.

“Tus fans están preocupados porque estás desaparecida de las redes sociales…”, le preguntó el cronista de Paparazzi y ella respondió: “Pero estoy bien. Que no se preocupen”.

Sobre la situación de Daniel Osvaldo en Banfield, Jimena fue contundente: “No tengo idea. No hablé. No hay ningún lío, a veces es lo que arman, pero por suerte no hay ningún lío”.

Por otro lado, el cronista le consultó sobre el Cantando 2020, ciclo que conduce Ángel De Brito y Laurita Fernández. “No lo vi. Sé que Kari (Jelinek) y Lizardo (Ponce) van a hacer unas canciones. Y estoy tratando de darles una mano, si es que les sirva de algo”.

Y agregó: “A mí me llamaron para ser jurado del Bailando y también para ser jurado del Cantando“.

Seguinos en Youtube: https://www.youtube.com/la100

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá