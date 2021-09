Música

Radiohead acaba de lazar el videoclip de su nuevo single “If You Say The Word”.

Dirigido por el cineasta noruego Kasper Häggström, muestra una historia en la que dos hombres “cazan” a un grupo de personas por el bosque e intentan devolverlas a su “hábitat”, rodeados de portafolios y edificios. El video ya superó las 437 mil reproducciones en YouTube y los 2.900 comentarios.

“If You Say The Word” formará parte del nuevo álbum de la banda formada por Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Senway, Jonny y Colin Greenwood, “Kid A Mnesia”, el cual saldrá a la luz el 5 de noviembre. Se tratará de un triple disco compuesto por dos álbumes remasterizados y un tercero con versiones alternativas de las sesiones de grabación y lados B.

Este lanzamiento vendrá acompañado por dos libros creados por Thom Yorke y el artista Stanley Donwood. El primero, “Kid A Mnesia”, tendrá 300 páginas y tratará sobre el proceso y el diseño creado para esos discos; el segundo, “Fear stalks the land!”, tendrá comentarios, letras y bocetos.

En relación a Donwood, la casa de subastas Christie’s se asoció con Thom Yorke para subastar seis pinturas creadas por el artista para el álbum “Kid A” que estarán disponibles para el público en las galerías de Christie’s de Londres entre el 9 y 15 de octubre.

We are thrilled to partner with @radiohead @thomyorke to present artworks by @StanleyDonwood who has created the cover art for #Radiohead‘s ground-breaking albums since The Bends in 1996. The paintings will be offered this October in First Open: Post-War and Contemporary Art. pic.twitter.com/MSOaR7lTYh

— Christie’s (@ChristiesInc) September 20, 2021