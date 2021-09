A comienzos de septiembre, los hermanos Gallagher habían compartido el primer adelanto de su documental “Oasis Knebworth 1996”, un video nunca visto en el que la banda toca “Live Forever” en Knebworth, en agosto de 1996. Ahora es el turno de otro himno: “Champagne Supernova”.

Al igual que en el primer adelanto, se trata de la versión tomada del documental que se estrenó ayer en cines y que estará disponible hasta hoy en los mismos. Luego pasará a la plataforma de Paramount+.

‘Oasis Knebworth 1996’ is in cinemas worldwide from TODAY, for two days only!

Don’t miss your chance to experience Oasis’ greatest concerts on the big screen. Check the dates and book your seat now at https://t.co/sEvyNOscZQ #OasisKnebworth1996 pic.twitter.com/OORbL1DvqP

