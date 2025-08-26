Los diputados «radicales con peluca» Tiago Puente y Silvana Carrizo salieron al cruce de las sospechas de coimas en el ANDIS. Los legisladores, hoy aliados de los libertarios, no solo se refirieron al escándalo que involucra a la titular de la Secretaría General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y a su segundo Eduardo «Lule» Menem, sino que tomaron la iniciativa de la campaña política y aprovecharon el hecho para trazar un paralelismo con la situación provincial y cargar contra el gobierno local.

La postura de los «radicales con peluca» contrasta con la de los libertarios «puros», que siguen desconcertados por el escándalo nacional y solo atinan a hablar de «operetas» en las redes sociales y compartir posteos de cuentas afines al Gobierno nacional.

Mediante una extensa publicación en la red social X, Puente habló del tema planteando «la doble vara del kirchnerismo y el escándalo de la ANDIS». En este sentido y con la estrategia de vincular al gobierno local con el kirchnerismo, el diputado recordó las denuncias que realizaron contra funcionarios provinciales y afirmó que en el caso de ANDIS «actúe la justicia».

«Cuando denunciamos a Zampieri, callaron. Cuando dijimos que se están timbeando la plata de OSEP, callaron. Cuando pedimos informes en la Legislatura, callaron. Cuando la condenaron a Cristina por chorra, saltaron ofendidos y la defendieron», comenzó el legislador. «Nosotros no esperamos las elecciones para fingir preocupación, la corrupción es corrupción en cualquier lado y debe investigarse e ir a fondo con las consecuencias, sea quien sea, caiga quien caiga», planteó más adelante.

Posteriormente, se refirió a la situación. «A los ofendidos Kirchneristas, les recuerdo: miren lo que pasa acá, en Catamarca, dejen la sobreactuación de lado y así como se admiran por lo nacional, digan algo cuando a los chorros los tienen en la casa». Su posteo fue compartido por el candidato a diputado provincial por su espacio dentro de la lista libertaria Juan Pablo Acevedo y otros dirigentes de su sector.

Por su parte, Carrizo, que logró meterse en la lista libertaria a último momento en el octavo lugar, se expresó en la misma sintonía que Puente y mencionó denuncias realizadas por la oposición contra el Gobierno local. Lo hizo mediante un comentario en el posteo original de su compañero de bancada. «Los paladines de la moralidad, podemos seguir: las contrataciones directas, desdoblamiento de obras vinculadas a la Residencia Universitaria y al CIIC, a la Casa de Gobierno, violando la Ley de Obras Públicas Nº 2730 y la Nº 4938. La denuncia a Niéderle por las compras a Air Total. Los negocios con Cirigliano. Ahora pontifican sobre las compras de medicamentos… ¿y si hablamos de las contrataciones a Del Sud, proveedora -oh casualidad- de los medicamentos de alto costo de OSEP?», planteó la legisladora.

La arremetida de Puente y Carrizo vino a apalancar a la dirigencia libertario local que quedó desdibujada por el escándalo en el ANDIS. Solo los diputados Federico Lencina y Adrián Brizuela atinaron a referirse al tema en sus redes. Los otros referentes, como el primer candidato a diputado provincial Carlos Aibar Quintar o la candidata a diputada nacional Myrian Juárez no se expresaron al respecto.

Fuente. ancasti