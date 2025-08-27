El municipio de la Capital, en colaboración con el Consejo Municipal del Inmigrante, hace un llamado a todas las personas migrantes residentes en la ciudad a participar en el proceso de empadronamiento electoral. Este registro es un paso muy importante para garantizar el derecho a voto y fomentar una participación activa en la vida democrática local.

El empadronamiento es gratuito y se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, en un horario especial de 7 a 19 horas, en las oficinas de CERCA, ubicadas en calles Zurita y Salta, en pleno centro para mayor comodidad.

Este proceso busca fortalecer la democracia y consolidar una comunidad más inclusiva y participativa, asegurando que las personas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos cívicos y que su voz sea escuchada.

Requisitos para el registro:

Contar con DNI vigente.

Ser mayor de 18 años.

Acreditar cuatro años de residencia en la ciudad.

El empadronamiento electoral es una oportunidad para construir una ciudad más justa e igualitaria para todos, a través del compromiso y la participación ciudadana. La Capital, a través del Consejo Multisectorial, trabaja en forma mancomunada con las colectividades para lograr una integración plena en las actividades económicas de la provincia y también en los deberes cívicos de los ciudadanos que habitan la República Argentina.

Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
