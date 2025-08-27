El municipio de la Capital, en colaboración con el Consejo Municipal del Inmigrante, hace un llamado a todas las personas migrantes residentes en la ciudad a participar en el proceso de empadronamiento electoral. Este registro es un paso muy importante para garantizar el derecho a voto y fomentar una participación activa en la vida democrática local.

El empadronamiento es gratuito y se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, en un horario especial de 7 a 19 horas, en las oficinas de CERCA, ubicadas en calles Zurita y Salta, en pleno centro para mayor comodidad.

Este proceso busca fortalecer la democracia y consolidar una comunidad más inclusiva y participativa, asegurando que las personas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos cívicos y que su voz sea escuchada.

Requisitos para el registro:

Contar con DNI vigente.

Ser mayor de 18 años.

Acreditar cuatro años de residencia en la ciudad.

El empadronamiento electoral es una oportunidad para construir una ciudad más justa e igualitaria para todos, a través del compromiso y la participación ciudadana. La Capital, a través del Consejo Multisectorial, trabaja en forma mancomunada con las colectividades para lograr una integración plena en las actividades económicas de la provincia y también en los deberes cívicos de los ciudadanos que habitan la República Argentina.