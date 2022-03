Si estás metido en el mundo crypto, seguro que conoces Bitcoin, Ethereum, Tether o BNB, las cuatro divisas digitales que reinan en el mercado. Incluso sabrás de Dogecoin o Shiba Inu por su frecuente aparición en medios en los últimos tiempos. De lo que tal vez no tenías conocimiento es de que, además de las criptomonedas norteamericanas o asiáticas -las más populares-, existen también algunas made in Spain.

Aunque teniendo en cuenta que plataformas como Investing cifran en casi 10.500 el número de criptodivisas existentes, lo raro sería que no hubiera alguna española.

Lo que pasa es que solo una milésima parte de las miles de criptomonedas que existen tienen éxito, en parte porque muchas se lanzan como una broma, siguiendo los pasos de Dogecoin, y en parte porque no hay hueco para tanta abundancia -teniendo en cuenta, además, que el Bitcoin copa casi la mitad del mercado-.

En España, dos de las que más repercusión han tenido han sido Peseta Digital y Rotomoon, el token que nació como broma -y como proyecto solidario- en el famoso Forocoches.

166.386.000 pesetas digitales

Peseta Digital es un proyecto de finanzas descentralizadas lanzado en enero de 2014. Al principio, se denominó Pesetacoin, adaptándose a los nombres que adoptaban las monedas durante esos años. Posteriormente, en 2021, fue rebautizada a Peseta Digital para reflejar que es una moneda española. “Con emisión fija y con la posibilidad de hacer transacciones nacionales e internacionales 24 horas al día, 365 días al año, rápido y gratis”, destacan en la web.

Según este portal, la cantidad máxima de Pesetas Digitales que se van a emitir es de 166.386.000, “un guiño al tipo de cambio que tuvo la Peseta cuando se obligó a la población española a adoptar el euro, que fue de 166,386 pesetas por cada euro”.

“La Peseta cuenta con una política de emisión semejante a Bitcoin. Una mayor emisión de monedas al inicio para incentivar su adopción y poco a poco se va reduciendo con el fin de reducir la inflación según avanza la adopción para llegar al fin de la emisión para 2029”, explican.

Según un gráfico de coinmarketcap.com, tras despuntar brevemente en su lanzamiento, Peseta Digital (PTD) vivió un pequeño momento de gloria en 2018, cuando alcanzó su pico más alto cotizando a 0,1732 USD el 10 de enero. Actualmente el valor de la moneda virtual es de 0,001864 USD, precio que se ha mantenido más o menos en la misma línea desde finales de 2018.

Gráfica de la evolución de Peseta Digital en el mercado. coinmarketcap.com

Y, ojo, no hay que confundir este proyecto con ‘La Peseta Digital’, otra crypto española. La Peseta (PTA) es un proyecto DeFi (finanza descentralizada) creado en la red de Binance Smart Chain. Su objetivo principal es ser utilizado como forma de pago diario. “Todo eso es posible por su rapidez, bajo coste de red y no necesita ser minado para verificar transacciones, por lo que lo hace sostenible y limpio energéticamente con el medioambiente”, aseguran en su web.

La cantidad total emitida de esta criptomoneda es de 47 trillones, “en honor a los 47 millones de españoles”. El 79% de las monedas están en circulación, el 19% se guarda para futuros y eventuales quemados y el 1% es para la Fundación La Peseta Digital y sus obras sociales. Por último, el 1% de los tokens se quemaron antes de su comercialización. La Peseta emplea billeteras anónimas para su custodia, como Trust Wallet o Metamask.

Aunque tuvo cierto interés en su salida al mercado, su cotización en general ha sido bastante plana.

La criptomoneda de Forocoches

Y llegamos a RotoMoon, el token que se dio a conocer en Forocoches en 2021 más en broma que en serio y rápidamente ganó usuarios por su vinculación con el popular foro. Aunque también porque tenía un fin solidario: ayudar a perros y gatos sin hogar. En apenas 48 horas ya tenía más de mil propietarios y una capitalización de casi 2 millones de euros.

Como digo, RootMoon no es una criptomoneda, sino un token. A efectos prácticos es casi lo mismo, pero hay una diferencia: mientras que las criptomonedas tienen su propia cadena Blockchain, los token usan Blockchain de otros para funcionar. En realidad, la mayoría de lo que llamamos criptomonedas son tokens. El de RootMoon se llama $ROTO.

RootMoon puso en circulación 288 billones de tokens. No es un número elegido al azar, ni un algoritmo matemático. 288 es un chiste interno de Forocoches: cuando alguien pregunta por algo cuya respuesta es un dato, a modo de broma muchos usuarios responden: «288».

Sin embargo, en los últimos nueve meses ha perdido el 95% de su valor y ahora cotiza en plano. Pero al menos consiguió parte de su objetivo: recaudó 12.000 euros para ayudar a los refugios de animales.

¿Qué relevancia real tienen las criptomonedas españolas en el mercado?

Como señala Javier Castro-Acuña, Business Controller y Communications Manager en Bitnovo, “las criptomonedas son globales, sin fronteras. Restringirlas a un ámbito nacional hace que no tengan ninguna relevancia en el mercado”.

La duda es si hay hueco para otras divisas que no sean el Bitcoin, a lo que Castro-Acuña responde que “hay hueco para cualquier proyecto que ofrezca una utilidad o que sea capaz de captar y generar valor. Hoy en día el peso del Bitcoin en el mercado crypto es de un 42%, por lo que más de la mitad son otros protocolos”.

¿Sería entonces Shiba Inu un ejemplo de que sí se puede abrir mercado? “Shiba Inu sería un ejemplo de lo loco que está el mundo cuando algo que nace como una broma ha llegado a tener una capitalización de más de 50.000 millones de dólares. Lo lógico sería que la broma acabe sin valor, pero nunca se sabe…”, contesta el experto.

No obstante, aunque está abierto a que otros proyectos puedan tener éxitos más allá del Bitcoin, Castro-Acuña es crítico con la burocracia de nuestro país: “Cualquier inversor potente no va a invertir en España porque aquí, en lugar de apostar por facilitar los avances tecnológicos, se pretende imponer la fiscalidad más dura de Europa, de forma que no solo se recaude poco, sino que además la inversión y el talento se vean forzados a irse donde les tratan mejor, en muchos casos no muy lejos, como por ejemplo a nuestros vecinos Francia y Portugal”.

El ‘hype’ de crear criptomonedas meme

Durante cierto tiempo hubo mucho revuelo con crear criptomonedas y tokens burlones y, sin embargo, ahora parece que estamos en un momento de fatiga. “Ha habido un boom en la creación de este tipo de monedas porque cualquiera puede lanzar un token y, por tanto, el mercado se ha saturado haciendo que cueste más separar el grano de la paja”, señala el especialista de Bitnovo.

Por ello, y desconociendo en profundidad las criptomonedas españolas como la Peseta Digital o el RotoMoon, Castro-Acuña solo puede aconsejar “no invertir en cosas que no se entiendan y, si se hace, que sea en cantidades que uno se pueda permitir perder”.

