María Morales (27) es una joven catamarqueña que está afectada por una fístula

perianal. Desde hace una semana se encuentra internada en el hospital San Juan

Bautista, en la ciudad Capital. Debe ser trasladada hacia un centro de salud de alta

complejidad de Buenos Aires, para que le realicen estudios médicos. Morales inició

una campaña a través de Facebook para poder recaudar fondos y hacer efectivo el

traslado a Buenos Aires.

La madre de la joven, Teresita Campo, brindó una entrevista a El Esquiú.com y

comentó que deben trasladar a su hija porque en la provincia no hay un

especialista que pueda atender a su hija.

“Acá no hay médico con esa especialidad. Entonces, los médicos, ahora han

decidido derivarla a Buenos Aires a un hospital de alta complejidad para hacerle

estudios, para saber de qué viene, por qué se le manifiesta tan feo. Por eso es que

buscaron la derivación y estamos esperando eso a través del Ministerio (de Salud)”,

indicó Campo.

En otro pasaje, Campo indicó que los doctores que están atendiendo a su hija en el

hospital San Juan Bautista “la quieren derivar”. También valoró el trato que le dieron

a María. “Todo bien (con) los médicos, los antibióticos, una atención bien (dada). El

tema es que no hay un especialista acá. Entonces, no la quieren seguir tocando sin

tener un diagnóstico, sin saber cuál va a ser el tratamiento de ella”.

Según señaló Campo, una asistente social les sugirió que armen una campaña

porque “a veces en los hospitales piden estudios que no los hacen ahí y tienen que

hacerlos en la parte privada. Es por eso que hemos empezado a hacer una

campaña hasta que me salga la derivación. No sé cuándo me saldrá, Dios quiera

que pronto porque necesito urgente”.

Luego, Campo destacó que los amigos de María ya empezaron a colaborar con

aportes económicos. Por último, dijo que su hija por estos días se encuentra

“dolorida, con suero, antibióticos. Anímicamente tratamos de levantarla, que esté

bien”.

Cómo ayudar

Las personas interesadas en colaborar con María Morales, pueden realizar

depósitos a la siguiente CBU: 1430001713023182390019. El alias de esta CBU es

“PEQUE.MORALES94”.

Vale mencionar que, además, pueden comunicarse a los siguientes números de

celular: 3834727226 y 3834814756.

