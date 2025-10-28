En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibió al intendente de Belén, Cristian Yapura, para abordar una agenda de trabajo y obras en el departamento del Oeste.

En este marco, se acordó iniciar en el corto plazo con los trabajos de reparación del puente de Belén, ubicado en la zona de La Puntilla, donde el Gobierno provincial acompañará al municipio en la reconstrucción de la estructura y la construcción de nuevas defensas para brindar mayor seguridad ante las eventuales crecidas del río en épocas estivales.

En Belén el Ejecutivo Provincial lleva adelante obras de envergadura como el nuevo Hospital de Belén, que será uno de los más grandes de Catamarca. Además, días atrás, el Gobernador recorrió el predio donde se construirá la primera cancha de hockey y también las obras de asfaltado que se ejecutan en distintos puntos de la cabecera departamental.

También participaron de la reunión el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, y la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria.