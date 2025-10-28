El Registro Civil y Capacidad de las Personas de Catamarca realizó un importante operativo especial en el marco de las Elecciones 2025, garantizando que cientos de catamarqueñas y catamarqueños pudieran ejercer su derecho al voto.

Durante la jornada electoral del domingo 26 de octubre, las oficinas de la Casa Central y las delegaciones del interior provincial permanecieron abiertas de 8 a 18 horas para la entrega de DNI a quienes aún no habían retirado su documentación.

El resultado fue altamente positivo: casi 300 documentos fueron entregados en el día, lo que triplica la cifra registrada en los comicios anteriores.

A esto se suman los 550 DNI entregados durante la semana previa, alcanzando un total de 850 documentos distribuidos en toda la provincia.

El director del Registro Civil, Jorge Fernández, destacó el compromiso del personal y el impacto del operativo:

“El trabajo coordinado de nuestras delegaciones permitió que más catamarqueños puedan participar de esta fiesta democrática. Superamos ampliamente los números de elecciones pasadas, lo que demuestra la importancia de acercar el servicio a la gente”, señaló.

Con este operativo, el Registro Civil reafirma su compromiso de acercar el Estado a los ciudadanos, garantizando el acceso a la documentación y promoviendo la participación en cada instancia democrática.