Este miércoles 29 de octubre se llevará a cabo la segunda Mesa Panel del Ciclo de Formación Turística “Compartiendo Saberes”, organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.
La propuesta comenzará a las 16 horas, en el Teatro Urbano Girardi y convocará a referentes relacionados al turismo en la provincia y al público en general para debatir acerca de la temática: “El Turismo como eje del desarrollo económico ¿Mito o realidad?”.
La mesa estará conformada por Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital; Marcelo Altamirano – Economista – Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unca); Luis Cantarell, Desarrollador Inmobiliario, titular de la franquicia Howard Johnson para Catamarca; Walter Dagostini – Empresario local – Creador de la Experiencia “Camino de la Fe” en el Rodeo, mientras que el moderador será Alvaro Barrionuevo , Consultor en Comunicación y periodista especializado en Comunicación y Turismo.
El nuevo encuentro del ciclo, que se viene realizando con éxito definiendo realidades, presentes y desafíos para el turismo local, intentará generar un espacio para reflexionar sobre las oportunidades reales que tiene la ciudad para transformar al turismo como eje de desarrollo, y por ende, de mejora en la calidad de la vida de gente, con una fuerte impronta en lo comunitario.
Se invita a estudiantes y docentes de turismo, guías y anfitriones, prestadores turísticos y culturales, emprendedores, empresarios y público en general a formar parte de la charla dispuesta a enriquecer las experiencias de los participantes en base a testimonios de los protagonistas del sector público, privado y académico que trabajan activamente por el turismo en la provincia.
Los interesados en participar de los encuentros, pueden inscribirse en el link: https://bit.ly/CAPACITACIÓNTURÍSTICASFVC que también se puede encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo. Para consultas, se deben comunicar al correo: compartiendosaberescapital@gmail.com.

