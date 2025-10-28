El sábado 25 de octubre, las calles del barrio 920 Viviendas se llenaron de fe, color y alegría durante la procesión en honor de San Antonio María Claret, en el cierre de las fiestas patronales.

Vecinos, niños de la catequesis y sus familias participaron con gran entusiasmo, acompañando la imagen del santo patrono con cantos y oraciones.

Los más pequeños llevaron carteles como ofrenda, con pedidos y agradecimientos, expresando con creatividad y amor su cercanía a Jesús y a San Antonio María Claret.

La celebración concluyó con la celebración de la Santa Misa, presidida por el padre Julio Murúa, párroco de la parroquia Inmaculado Corazón de María a cuya jurisdicción pertenece la capilla dedicada a San Antonio María Claret.