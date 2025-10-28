En el inicio de una nueva semana del recorrido por instituciones civiles y organismos públicos, durante la mañana de este lunes 27 de octubre, la imagen peregrina de la Virgen del Valle visita las instalaciones de Cerca, el centro de atención a los vecinos del municipio capitalino, ubicadas en la esquina de calles Salta y Zurita.

La Sagrada Imagen fue recibida por quienes allí se desempeñan diariamente en un clima de respeto y alegría por su presencia maternal.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, explicó que “la intención de esta visita de la imagen de Nuestra Madre Santísima del Valle es simplemente estar con ustedes un rato, acompañarlos en su lugar de trabajo y escuchar sus plegarias para presentarlas ante el Padre Celestial”.

“Hoy queremos mostrar nuestra gratitud a Dios por esta imagen bendita de la Virgen María que se quedó en nuestra tierra catamarqueña, y hoy llega a este lugar, este espacio que ustedes lo marcan como Cerca, ciertamente es bueno estar cerca”, dijo, invitando a decirle al Señor que “estamos arrepentidos de las veces que nos hemos tratado mal entre nosotros, de las veces que no hemos sido buenos o misericordiosos en atender las necesidades de aquellos que quieren venir y estar con nosotros”.

Luego de la lectura del Evangelio de San Lucas, manifestó que “la imagen de María Santísima hace más de 400 años en estos lugares es signo de esa cercanía de Dios, que comenzó en la persona de su Hijo Jesucristo, los modos como Dios quiere estar cerca de la humanidad. Por eso aprendamos también nosotros con gestos concretos de nuestra vida a estar cerca de aquellos que necesitan de nuestro oído, de nuestro corazón y de nuestra comprensión”.

Hacia el final, todos juntos rezaron el Padrenuestro y el Avemaría, y recibieron la bendición en este día especial.

En centro de salud

En esta misma jornada, la Madre Morena llegó al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín, ubicado en la intersección de calles Lavalle y Federico Argerich, donde fue recibida por el personal que trabaja diariamente.

En la ocasión, el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, afirmó que a estos lugares públicos “viene mucha gente y tenemos que recibirlos con alegría, con fuerza y esperanza. El dolor, la enfermedad, las cosas que inquietan al corazón no tienen día ni horario, pero debemos entenderlos siempre con generosidad”.

En este sentido señaló que “debemos pedir paciencia al Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas, para atender a todos los hermanos que vienen a golpear nuestras puertas y las puertas de nuestro corazón. Aprendamos de Jesús y pidámosle a la Virgen María en esta mañana, iluminados por la Palabra de Dios, a ser generosos, misericordiosos y, sobre todo, a tener un corazón grande ante las inquietudes de nuestros hermanos”.

Luego de la oración a Dios y a la Santísima Virgen María, los presentes recibieron la bendición.

CRONOGRAMA

Martes 28

8:00 a 20:00 Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), capilla.

7:30 a 12:00 Obras Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Miércoles 29

8:00 a 17:00 Posta del barrio Libertador II (Mil Viviendas).

8:15 a 12:00 Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte.

Jueves 30

8:30 a 17:00 Mini Hospital Carlos Bravo.

17:00 Escuela Primaria EDJA Nº 34 para Adultos.

Viernes 31

7:30 a 12:00 Departamento Mecánico de Vialidad Provincial.

8:30 a 12:00 Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.