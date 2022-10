En el Salón Calchaquí, se presentó la campaña de visibilización y lucha contra la gordofobia «Nuestros Cuerpos No quieren tu opinión». Se trata de una iniciativa de la diputada Adriana Díaz, que cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Participación Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, del Colegio de Graduados en Nutrición y la Escuela de Expresión de Arte Vocacional (EVEA).

La campaña fue pensada en el marco del proyecto presentado en la Cámara de Diputados, que propone instituir la primera Semana de Marzo de cada año como «Semana Provincial de Lucha Contra la Gordofobia», que tiene como objetivo: promover acciones para visibilizar la discriminación de las personas gordas, con el fin de prevenirla, erradicarla y concientizar a la sociedad sobre este flagelo.

El lanzamiento contó con una importante concurrencia de público y autoridades de la provincia y del municipio. La mesa panel estuvo conformada por la diputada Díaz, Cecilia Maza, directora de Participación Ciudadana de la comuna y Patricia Perricone, vicepresidenta del Colegio de Graduados en Nutrición.

La performance pensada por el docente David Marchetti y actuada por Mateo Rocha, alumno destacado de la EVEA fue el disparador para mostrar de qué se trata la discriminación hacia las personas gordas y sus consecuencias en la salud, cuerpo y mente.

También estuvieron presentes Rafaela Llampa, Luz Ferreyra, Karina Nieva y Roxana Pereyra Reynoso, las protagonistas de la parte gráfica de la campaña que el miércoles estará ubicada en los espacios destinados a la publicidad de la Peatonal Rivadavia.

«Nos paramos desde un enfoque de derechos humanos. Estamos hablando de poner sobre la mesa aquello de lo que no se habla, lo que no se acepta y lo que no se quiere ver, luego trabajar en lo que eso significa y qué consecuencias tiene en las personas. Buscamos comprometernos con la convicción de poder cambiar conductas, entender que la sociedad así como está no está bien. No está bien lo que le pasa a los chicos y chicas en las escuelas quienes no pueden jugar como uno más. Es discriminación y es violencia», señaló Díaz.

Maza, destacó que «Esta campaña no es más ni menos que un acto de justicia social. Es algo que se planeta todos los días, en cualquier escenario de la vida diaria uno vive estas situaciones de discriminación. Como profesional de la salud creo fuertemente en lo que es la prevención, pero como mujer, madre, hija, compañera y vecina, creo que tenemos que dejar de pensar en incluir, formamos parte de esta sociedad y estamos incluidos. Entonces, así como yo le agradezco profundamente a Adriana. Le agradezco a Fernando (Moguillot) y Gustavo (Saadi) por haber confiado y por haberme involucrado. Y por esto que me atrevo y me animo a pedirle a todos que se involucren y por sobre todas las cosas salgamos a la calle y salgamos a replicar este mensaje. Nuestros cuerpos no quieren tu opinión».

Al respecto, Perricone, dijo: «Desde distintos espacios habíamos comenzado a abordar el tema para tratar la gordofobia y el peso centrismo. No solo los entes de salud , sino los organismo gubernamentales, y la sociedad en general tenemos que deconstruir un montón de cosas que hemos llevado adelante; nuestras miradas, tenemos que empezar a reaprender aunque sabemos que nos va a llevar tiempo que es un proceso. Estamos dando el puntapié inicial para hacer una sociedad más justa, más bondadosa, amigable. Desromantizar la obesidad tiene una implicancia, la obesidad no es balance energético, tiene una multiplicidad de factores, sociales, emocionales medioambientales. Hicimos una mirada reduccionista del exceso de peso y no ayudó. El camino que tuvimos de hacer fue pasar hambre, o el medicamento, o la cirugía, que por sí sola ninguna de estas cosas sirvió para mejorar los indicadores. Tal vez no sirvió porque nos olvidamos que aquellas personas son seres bio-psico -sociales que atraviesan duelos, emociones. Hay que pensar en modificar nuestra mirada. Una nueva forma de vincularnos y de incluir», concluyó

Campaña

La imagen de la campaña fue pensada desde una visión estética – positiva en el marco de la perspectiva de género, es decir se buscó representar a las personas gordas desde una visión, no como víctimas sino desde lo positivo, con inclusión de colores para incidir en el mensaje estereotipado y negativo que se tiene sobre el sobrepeso y la obesidad.

También cuenta con spots radiales e imágenes con mensajes para redes sociales.