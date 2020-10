Seguro que en más de una ocasión has estado una tarde entera reconcomiéndote porque tenías una canción en la cabeza que no podías identificar. Esa una sensación tan común que hasta le ha pasado al mismísimo Sheldon Cooper -The Big Bang Theory-, y casi le lleva a la locura.

¿Cuántas veces habrías deseado que existiera una app que tradujese lo que tarareas para darte el título de una canción? Por fin tu sueño se ha cumplido: Google ha mejorado los algoritmos de su buscador para que sea capaz de ofrecer resultados de búsqueda de canciones cuando el usuario no recuerda el título pero es capaz de tararear o silbar la melodía.

“Todos sabemos lo frustrante que es cuando no puedes recordar el nombre de una canción o ninguna de las palabras, pero la melodía está atascada en tu cabeza. Google ahora puede ayudarte a resolverlo, sin necesidad de letra, nombre de artista o tono perfecto”, dice la compañía en un comunicado.

La plataforma te devuelve al menos las “opciones más probables” cuando busques un tema tarareando o silbando. Además, la lista de resultados ofrece información adicional sobre el artista y la canción, así como vídeos o la letra, y también la posibilidad de escuchar la canción en tu app de música favorita.

‘Hum to Search’ es todo un descubrimiento para las mentes despistadas. Pero, ¿cómo han logrado implementar este Santo Grial? “Una forma fácil de explicarlo es que la melodía de una canción es como su huella digital: cada una tiene su propia identidad única. Hemos creado modelos de aprendizaje automático que pueden hacer coincidir su tarareo, silbido o canto con la ‘huella digital’ correcta”, explica la compañía.

Y añade: “Cuando tarareas una melodía en la Búsqueda, nuestros modelos de aprendizaje automático transforman el audio en una secuencia numérica que representa la melodía de la canción. Nuestros modelos están capacitados para identificar canciones basadas en una variedad de fuentes, incluidos humanos cantando, silbando o tarareando, así como grabaciones de estudio. Los algoritmos también eliminan todos los demás detalles, como los instrumentos de acompañamiento y el timbre y el tono de la voz. Lo que nos queda es la secuencia numérica de la canción o la huella digital”.

Después comparan estas secuencias “con miles de canciones de todo el mundo” e identifican las posibles coincidencias en tiempo real.

Cómo utilizar ‘Hum to Search’

Para utilizar esta nueva funcionalidad deberás hacerlo desde tu dispositivo móvil: abre la última versión de la aplicaciónde Google o busca tu widget de Búsqueda de Google, toca el icono de micrófono y di ‘¿Qué canción es esta?’ o haz clic en el botón ‘Buscar una canción’. Luego simplemente comienza a tararear o silbar durante 10-15 segundos.

Puedes hacerlo también a través del Asistente de Google y es igual de simple. Di ‘Ok Google, ¿qué canción es esta?’ y luego tararea o silba la melodía.

Origen de esta funcionalidad

La nueva función de búsqueda de canciones mediante tarareo se basa en el trabajo de la tecnología de reconocimiento de música del equipo de investigación de inteligencia artificial de Google.

“Lanzamos Now Playing en Pixel 2 en 2017, utilizando redes neuronales profundas para llevar el reconocimiento de música de bajo consumo a los dispositivos móviles. En 2018, incorporamos la misma tecnología a la función SoundSearch de la aplicación de Google y ampliamos el alcance a un catálogo de millones de canciones. Esta nueva experiencia va un paso más allá, porque ahora podemos reconocer canciones sin letra o canción original. Todo lo que necesitamos es un tarareo”, subrayan.

Esta función está disponible actualmente en inglés en iOS y en más de 20 idiomas en Androidy Google afirma que espera expandirla a más idiomas en el futuro. “La próxima vez que no puedas recordar el nombre de alguna canción pegadiza que escuchaste en la radio o esa canción clásica que les encanta a tus padres, empieza a tararear. Tendrás tu respuesta en un tiempo récord”.

