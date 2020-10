El crudo (y emotivo) relato de Panam cuando perdió a su bebé a dos días de dar a luz

18 octubre, 2020 0:18

Panam contó el momento más duro que le tocó vivir. Fue cuando se enteró que su bebé había fallecido a dos días de dar a luz.

Esta noche, el programa de Andy Kusnetzoff (PH Podemos Hablar) recibió a nuevos invitados. Ellos fueron la actriz Esmeralda Mitre, y el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Además el músico Bahiano; el participante de Masterchef Celebrity El Mono de Kapanga; y la conductora Panam.

Y como ya es costumbre en PH Podemos Hablar, en el inicio hacen un semicírculo para que los participantes den un paso cuando el conductor propone algo que alguna vez les pasó. Algo que ya varios conocen como “Punto de Encuentro”.

En este caso, Andy consultó si alguno de los invitados había recibido algún golpe duro en la vida o por lo menos cuál creía que había sido. A lo que Panam dio un paso al frente. Y encaró uno de los temas más importantes en su vida que fue la pérdida de una bebé a dos días de dar a luz.

Según contó la famosa animadora infantil, fue en el 2013 cuando con 9 meses de embarazo empezó a sentir molestias. Ella misma se dirigió al Hospital Otamendi para hacerse un chequeo. Y en ese momento le confirmaron que su bebé, el cual iba a nacer en 2 días, no tenía latidos.

Muy afectada por recordar todo ese triste y doloroso momento, Panam se emociona. Pero nunca deja de agradecer el apoyo que tuvo por parte de su familia, sobre todo de su esposo y su madre, quienes estuvieron en todo momento. “Cuando me estaban operando, y me sacaron a la bebé tomé conciencia de que había perdido a mi hija. Y necesité que me la traigan y que me la pongan en el pecho. Necesita sentir su corazón con el mío”, contó entre lágrimas.

En ese momento Panam ya tenía otro hijo llamado Luca, que por entonces tenía 3 años. Ahora tiene 10, y según la conductora sintió que tenía que ser fuerte por él. Afortunadamente cuenta que luego de ese traumático momento pudo volver a ser madre. Sofía tiene 5 y Bautista 3 años. Aunque también cuenta a Kiara, su hija que está en el cielo.

