Música

Peter Ernest Lawrence Buck, co fundador y guitarrista principal de R.E.M, dijo que nunca volvería a la banda.

El músico de 65 años fue miembro co fundador de la banda de ‘Losing My Religion’ hasta su separación en 2011, pero le costó disfrutar del éxito una vez que se hicieron “realmente grandes”.

“Cuando el material no musical se volvió tan intenso, me quitó parte del placer. Son cosas con las que te despiertas y dices: ‘Dios, no quiero que me hagan una foto hoy. Y no quiero fingir que soy un actor en un video en el que no puedo actuar’”, dijo el músico a la revista Classic Rock.

Sin embargo, reconoció que hubo momentos en los que se sintió muy emocionado: “Me encantaba tocar en Glastonbury y tocar delante de mucha gente y vender muchas copias de discos, pero nunca fue la razón por la que lo hice. Y cuando llegamos al punto en el que decidimos que era el final, se sintió como una gran experiencia compartida”.

“No lo cambiaría, pero no voy a volver a hacerlo”, expresó el multiinstrumentista insistió en que el grupo terminó en el momento adecuado.

Y explicó: “Los dos últimos discos fueron realmente fuertes. Pero sentí que, por muy bueno que fuera nuestro último disco, ya no era nuestro momento. Y tuvimos suerte. En la última gira que hicimos, seguíamos tocando para una gran cantidad de gente. Fuimos a Sudamérica, que era como ser los Beatles. Así que todos sentimos en ese momento que fue un muy buen punto para terminar.”

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –