“Las chicas vienen con la pollerita corta”, fue la respuesta de la preceptora de la escuela Gobernador José Cubas de Valle Viejo, Catamarca, cuando una mamá se acercó al establecimiento a contarle que el profesor de Ética le había ofrecido plata a su hija a cambio de fotos.

“Ella había comenzado el gimnasio y se estaban viendo cambios en su cuerpo, entonces él le dijo que le iba a pagar si ella le mandaba fotos”, contó. “Una vez mi hija tenía una manzana en la mano y él se tocó el miembro y después tocó la manzana de mi hija. Mi hija le dijo que le daba asco y que no la iba a comer. Ella ya no quería ir a la escuela los días que tenía su materia y terminó entrando en crisis”, lamentó.

Todo empezó en pandemia: “Él realizaba videollamadas al grupo de alumnos deshoras, doce o una de la madrugada. Yo le decía que no conteste. Este año el comenzó a brindarles confianza a las chicas, hacerse el psicólogo, hablar temas de sexualidad con ellas. Les comentaba como él tenía relaciones con su mujer”.

Cuando su hija comenzó a hablar de los hechos, le cuenta que este profesor se estaba poniendo “baboso”. Y que se les acercaba físicamente. “Algunas de las chicas hasta lo tomaron de consejero y le contaron cosas. Él canjeaba el acercamiento con la posibilidad de aprobar la materia a modo de broma”, explica. Asegura que con su hija hubo abuso verbal y psicológico. “Ella comenzó a sentarse con un compañero para que no la moleste, pero cuando éste faltaba el profesor aprovechaba para acercarse.

La mamá afirma que su hija ya había hablado acerca de los hechos con la preceptora y la directora de la escuela, pero no le creyeron: “Sos la única que me dice esto, el resto de las chicas dicen que es el profesor es bueno”, le habría dicho la Directora a la nena cuando se atrevió a hablar, y les pidió que junten firmas entre las alumnas que supuestamente estaban pasando por lo mismo. La precpetora insistió en que eran simples cumplidos por parte del profesor. “Se creó una especie de apartamiento con mi hija, hace unos días la Directora entró al curso y la hizo salir para hablar con el resto de los chicos de este tema”.

“Cuando fui con la nota hecha por mí relatando todo, la Directora puso en dudas la palabra de mi hija y dejó traslucir que al resto de las chicas les parecía bien como actuaba este profesor que les ofrece plata a las chicas y las piropea”. La mamá pudo escuchar el relato de una de las chicas en la escuela en el que la nena cuenta que el docente la hizo sentar en sus piernas para pesarla. “La nena asistía a la escuela con un cuchillo por si el docente la molesta”, asegura.

La Directora ahora se puso a disposición. La madre hizo la denuncia, pero lamenta que la escuela a la que confía la educación de su hija no haya actuada a tiempo cuando las chicas hablaron, y que las hayan hecho pasar por la revictimización y el descrédito.

“La que primero debió obrar era la Directora que fue quien tomó conocimiento, pero hasta la semana pasada me estuvo pidiendo copia de la denuncia para empezar a tomar cartas en el asunto, cuando es sabido que no siempre te dan las copias en la Judicial. Recién el jueves pasado envió todo al Ministerio y me dijo que ella ya no tenía nada que ver”, dice.

Lamentó que en la en la escuela “nunca hicieron la investigación y mi hija estuvo totalmente desprotegida. El docente tiene ahora licencia por enfermedad, pero la verdad que una persona así, que siga cobrando desde su casa después de haberle hecho tantas chanchadas a las chicas la verdad que no lo merece”.

Fuente: Pagina12 catamarca