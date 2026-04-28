La Secretaría de Protección Ciudadana dictó una formación técnica a 37 agentes de Fe Pública sobre procesos de habilitación. La iniciativa busca jerarquizar la labor de control y brindar mayor transparencia a los trámites administrativos.

La actividad, coordinada por la Dirección de Inspección General y el Área de Administración de Habilitaciones Comerciales, estuvo orientada a fortalecer la interpretación de las normativas vigentes. Se puso especial énfasis en la verificación del estado administrativo de los locales, buscando que los inspectores cuenten con herramientas técnicas que permitan optimizar cada intervención en territorio.

A diferencia de jornadas informativas tradicionales, esta instancia incorporó una evaluación técnica para los agentes, la cual arrojó resultados sumamente satisfactorios. Esta modalidad asegura que el personal de calle esté plenamente capacitado para guiar a los comerciantes en el cumplimiento de los requisitos de habilitación, reduciendo errores y agilizando la gestión.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron que este es solo el inicio de un plan integral. Para el mes de mayo ya se proyecta una nueva instancia formativa que permitirá seguir consolidando los criterios de actuación en cada etapa de control.

La Municipalidad de la Capital apuesta a la modernización del Estado, invirtiendo en la familia municipal para ofrecer un servicio público de calidad que acompañe el crecimiento del sector comercial de la ciudad.